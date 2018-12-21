台灣有直飛航班了！台灣虎航明年4/2開航長灘島　2個多小時就到

▲台灣虎航宣布明年開航長灘島，另也規劃開航越南及新增日本航點。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

又有新航點了！台灣虎航宣布開航菲律賓長灘島，一周三班，最快明年4月2日首航，相較目前國人赴長灘島只能在馬尼拉轉機，這條航線將可省去轉機麻煩，直飛僅需2個多小時就能到。

台灣虎航董事長張鴻鐘21日指出，台灣虎航今年營運表現不錯，上半年獲利6.74億，下半年雖因選舉影響，有影響業績，但全年估獲利上看10億多，目前已打消累積虧損的15億餘元。台灣虎航明年規劃擴充東南亞航線，確定在明年4月開航長灘島，另外，等馬尼拉機場完成跑道整修，也計畫開航馬尼拉，並評估開航越南以及多增日本1、2個航點。

▲▼菲律賓長灘島歷經封島半年後重生。（圖／路透社）

目前台灣虎航長灘島航線將是紅眼航班，規劃凌晨0時15分出發，約凌晨2時到3時就能抵達，抵達長灘島後，通關加上後續拉車到碼頭還需約2、3小時，剛好天亮後，旅客就可以吃早餐、開啟遊程，省下一晚的住宿。

長灘島（Boracay）以美麗海島景色與湛藍海水聞名，每年吸引大量遊客前往度假，人潮帶來經濟發展也帶來大量垃圾累積。菲律賓政府在4月下令封島整頓半年，後於10月26日重新開放。

為了保護長灘島環境和生態，菲律賓當局制定了多項相關規定，包含禁止任何刺激水上活動、沙灘禁菸酒和取消海灘派對等，此外，對於登島人數和開放區域也有多加限制，未來若要赴長灘旅遊，過去常走的行程恐怕得重新洗牌。