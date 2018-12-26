長程線搶起來！加航限時120小時促銷　溫哥華、洛杉磯來回1萬3起

▲加航推出節禮日限時優惠，溫哥華來回未稅1萬3。（圖／加拿大航空提供）

記者賴文萱／台北報導

加拿大航空在台推限時120小時的「節禮日」機票優惠（Boxing Day Sale），即起至2018年12月30日23:59止，台北至溫哥華經濟艙來回未稅NT$13,000起（參考稅金 NT$5,073），台北至多倫多經濟艙來回未稅NT$19,000起（參考稅金 NT$5,237），台北至洛杉磯經濟艙來回未稅NT$13,500元起（參考稅金 NT$5,262）。

加拿大航空指出，這次的驚喜優惠包含經濟艙之外，更將大受好評的豪華經濟艙也放入優惠行列。豪華經濟艙的旅客可享受優先登機、優先辦理劃位報到與優先行李提領之外，機上的座位也相當寬敞。

▲加航銜接洛杉磯抵達時間皆於晚餐時間，一落地即入境成赴美首選。（圖／加拿大航空提供）

▲溫哥華每年四月櫻花盛開，吸引許多旅客前往賞櫻，是近年最流行的賞櫻勝地。（圖／加拿大航空提供）

與其他航空不同，加拿大航空的豪華經濟艙餐飲領先業界採用與其他航空商務艙產品相同等級的陶瓷餐具與玻璃杯，餐食也專為豪華經濟艙旅客獨立設計，而大多數航空的豪華經濟艙則僅有座椅較大，餐飲則供應經濟艙餐飲，因此被許多旅客及網友譽為「最佳性價比的豪華經濟艙」。這次促銷比起一般期間購票現折NT$7,000元。

▲至多倫多可前往鄰近世界三大瀑布之一的尼加拉大瀑布。（圖／加拿大航空提供）

搭乘加拿大航空至洛杉磯，於溫哥華轉機時不但無須提領行李，還能利用轉機時間預先入境美國，一落地美國即入境，無需再大排長龍於美國機場等候移民官的入境審核，是遊美旅客的便利選擇。

加拿大航空提醒，即日起入境加拿大或自加拿大轉機至美洲其他國家，皆須預先申請eTA電子旅遊證及目的地國家入境許可；如未持有有效簽證，加拿大航空有權依法拒絕旅客報到及登機。