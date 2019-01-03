台大校務會議提「重組經費稽核會」　吳瑞北：沒有自律如何自治？

▲吳瑞北將在本周台大校務會議提案，重新組成「經費稽核委員會」。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學5日（周六）將舉行第一學期第二次校務會議，曾是台大校長候選人的台大電機系教授吳瑞北將在會議上提案，重新組成「經費稽核委員會」，他認為，現在的大學都強調大學「自治」，但是沒有「自律」如何談「自治」，而這樣的提案也是為了強化校務會議監督的權利，不然大學便無法自律、自治。

吳瑞北預計在台大校務會議中提案重新組成經費稽核委員會，吳瑞北說，稽核委員會其實在很多國立大學都有成立，只是在兩年多前很多學校都廢掉，但其實不能廢掉，國立大學拿了許多政府預算，應該用更高的標準來自律，應該要有來「監督」金費去向，目前交大、成大、清華都有稽核委員會，台大也應該保留，更何況這是在民國38年以來就有的制度，不應該在這兩年忽然廢除。

▲台灣大學5日將舉行第一學期第二次校務會議。（圖／記者崔至雲攝）

吳瑞北進一步說明，公立大學就好比一個企業，公司中都設有獨立董事，負責監督財務，而大學也必須要有相關制度設計，尤其台大的經費規模、相關收支的經費已相當龐大，應有「經費稽核委員會」進行監督，才能有效提升教育品質，增進教育績效。

另外，吳瑞北也指出，其實這個提案不是最近幾周才提出的，希望民眾不要過於模糊或是標籤化，該提案是在12月14日前經過20分之1的校務會議代表聯署提案完成。但他也坦言，當然還是希望提案通過，因為「既然要打著大學自主，就必須要自律」，如果沒有達到，很難讓大眾放心。

▲吳瑞北認為，現在大學強調大學「自治」，但是沒有「自律」如何談「自治」。（圖／記者張一中攝）