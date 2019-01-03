▲成大醫院復健部謝佩君醫師指出，腳踝扭傷12小時內勿負重踩地 以免反覆扭傷長期疼痛後遺症。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

腳踝扭傷是常見的運動傷害或意外傷害，例如打球跳起後著地拐到腳，或下樓梯踩空，走路滑倒等，成大醫院復健部謝佩君醫師指出，發生腳踝扭傷時，急性期的處理很重要，以免留下反覆扭傷或長期疼痛的後遺症。

謝佩君醫師說1名大學生因為右腳踝反覆扭傷，打球、跑步就會痛，將近半年了都沒好，因此到復健科求診。該學生是在半年多前打籃球時投籃著地後腳踝內翻扭傷，當下痛到站不起來，無法走路，2週後不太痛了，因為要參加球賽，所以就又開始打球，結果腳踝扭傷處又開始痛了，而且下樓梯時覺得腳踝有點鬆動；在反覆扭傷了幾次之後，每次跑步或打球都會痛，他只好暫停最喜愛的運動習慣。謝佩君醫師說超音波檢查發現他的腳踝前側腓韌帶撕裂，合併有踝關節積液；經安排復健運動治療後，A終於能夠逐漸恢復運動習慣，並重新回到球場上比賽。

謝佩君醫師提醒指出大部分人腳踝扭傷後約2週就覺得不會痛了，但此時仍不可馬上進行跑跳或高衝擊的運動，像是足球、籃球或跳舞，否則易反覆疼痛不易治癒，合併反覆扭傷。她說軟組織的修復期間是6週，因此會建議第3~6週之間應循序漸進，逐漸恢復運動強度及運動時間，才不會留下後遺症。

謝佩君醫師表示在發生腳踝扭傷的當下，一定要注意急性期的緊急處置，包括：1、休息：請立刻停止走動，急性腳踝扭傷的12小時內請不要負重踩地，可穿戴護踝或是到醫院製作副木固定。2、冰敷：若無不適或皮膚敏感，急性腳踝扭傷的12小時內，每小時至少冰敷1回合、15分鐘。3、壓迫：可用彈性繃帶或布條將扭傷部位包起來，給予組織壓迫消腫的效果。4、抬高：盡量把腳抬高，減少扭傷處出血或腫脹。

謝佩君醫師說腳踝扭傷最常拉傷的韌帶是腳踝外側的前距腓韌帶，且容易反覆再拉傷；內側的三角韌帶群比較不易拉斷，只占腳踝扭傷的5％；有些人則會合併撕裂性骨折。因此，在急性期初步處理後，建議就醫做臨床腳踝穩定度的評估，與X光、超音波檢查。

▲腳踝扭傷嚴重度為韌帶沒有完全斷裂的第1級或第2級，且未合併骨折者，可做復健物理治療。（圖／記者林悅翻攝）

謝佩君醫師表示若腳踝扭傷嚴重度為韌帶沒有完全斷裂的第1級或第2級，且未合併骨折者，可做復健物理治療，包括：超音波熱療、電療或冷熱交替治療等。醫師也會視情況開立短期消炎藥物緩解症狀，製作副木固定，並進行預防性的運動治療以防止後遺症或反覆扭傷。若為第3級，或是合併撕裂性骨折，要考慮手術治療。

至於容易反覆扭傷的患者，常合併跟腱過緊、柔軟度不足、肌耐力不佳或平衡控制能力不佳，本體感覺不佳等後遺症。謝佩君醫師說為預防反覆扭傷，建議諮詢醫師安排適當的復健運動，以改善腳踝周圍肌肉的肌耐力，平衡協調性及敏捷度，形成自然的防護。