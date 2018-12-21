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改善導尿管不適　花蓮慈濟醫院榮獲護理照護服務類銅獎

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▲花蓮慈濟醫院榮獲國家生技醫療品質獎護理照護服務類銅獎，由醫務秘書李毅（右）代表領獎。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

花蓮慈濟醫院榮獲國家生技醫療品質獎護理照護服務類銅獎，由醫務秘書李毅（右）代表領獎。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院泌尿部外科病房團隊創新提升「下尿道手術病人導尿管引起膀胱不適症狀護理」照護品質，近年來不僅獲得病人好評，更贏得國家生技醫療品質獎護理照護服務類銅獎，21日由醫務秘書李毅及護理部主任章淑娟帶領團隊接受財團法人生技醫療科技政策研究中心表揚。

花蓮慈院提升醫療照護品質，不僅有六個團隊獲得國家品質標章認證，囊括二項的護理部主任章淑娟指出，泌尿部外科病房團隊針對「下尿道手術病人導尿管引起膀胱不適症狀護理」，研發新的評估表，大大改善手術後病人裝置導尿管的不適，榮獲國家生技醫療品質銅獎的肯定。

▲花蓮慈濟醫院榮獲國家生技醫療品質獎護理照護服務類銅獎，由醫務秘書李毅（右）代表領獎。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

術前護理師與病人解說放置導尿管可能產生的不適。

「如果感覺膀胱有怪怪的，這是輕度的不舒服，如果是尿不出來或是想要排便，這是中度的不舒服……」，在泌尿部病房，每天都會有護理師詳細與病人說明術後可能產生的疼痛感。護理部督導李彥錚督導指出，這分貼心與專業照護是來自於護理同仁發現術後放置導尿管的病人，在術後經常會覺得膀胱有異物感，甚至是有強烈的排尿、排便感，害羞又無法說清楚不舒服的狀況；有的病人會在下床解尿時，不慎被導尿管絆倒，讓術後復原過程增加了變動因素。因此，護理師與醫師針對病人描述疼痛的語言，彙整製作出輕、中、重度的創新疼痛評估表「創新CRBD (catheter-related bladder discomfort)評估量表」，先去了解病人表達不適的方式及疼痛的狀況，再去查閱文獻，證實不舒服的原因，進而改善。

▲花蓮慈濟醫院榮獲國家生技醫療品質獎護理照護服務類銅獎，由醫務秘書李毅（右）代表領獎。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

副護理長歐軒如（左）檢查郭先生的導尿管是否順暢。

「手術後醫師會在尿道放置導尿管，固定用的水球會壓迫到膀胱，加上尿管比較粗，會引起膀胱的不適……」，不只術後的照護，術前護理師也會與病人解說放置導尿管可能產生的不適。從2013年底開始，護理師對每一位手術前的病患及家屬進行衛教，副護理長歐軒如指出，讓病人了解手術後可能會遇到的狀況之外，照顧者也一起了解，讓他們手術後面對導尿管不慌亂也更安心。現在不單是在泌尿科病房，這創新的疼痛評估方式更推展到全院需要放置尿管的病人身上，讓更多病患受惠。

今年七十九歲的郭先生，十幾年來飽受頻尿困擾，這次是住院接受尿道前列腺刮除治療，他說，除了醫師早、中、晚都會巡房關心術後狀況外，還有護理師即時照護與詳細解釋，讓他有心理準備面對術後可能發生的不適感，覺得這樣的照護很貼心，也讓他很安心。

▲花蓮慈濟醫院榮獲國家生技醫療品質獎護理照護服務類銅獎，由醫務秘書李毅（右）代表領獎。（圖／花蓮慈濟醫院提供，下同）

副護理長歐軒如以創新「ORBD評估量表」向郭先生詢問術後導尿管狀況。

歐軒如表示，記得有次協助經尿道膀胱腫瘤刮除的病人排除不適症狀，讓病友得以好好休息，沒想到病人出院後，特別送來一籃花籃，署名感謝泌尿部的白衣天使貼心地改善他的疼痛，令她印象深刻；獲得病人肯定的護理同仁也將在病人的鼓舞回饋到臨床照護上。病房主任李政霖醫師也說，有了護理人員提供細心的術後照護，降低病人因為疼痛自行拔除尿管導致撕裂傷，傷口難癒合之外，也讓病人舒適度提升並恢復的更快。

除了這疼痛評估方法之外，團隊每週舉辦衛教講座，並在病房推廣運用QRcode及多媒體光碟進行衛教、還有持續電話追蹤返家的病人情況；護理人員也使用創新的人形圖教學，傳承下泌尿道手術照護，章淑娟主任指出，護理最重要的就是讓病人在舒適狀態，盡量減少他們在疾病過程中所產生的不適。

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