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蔡英文遭台獨大老逼宮「放棄連任」　蔡正元諷：陪四個老相公玩衛生麻將

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▲▼ 蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

▲ 蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

政治中心／綜合報導

總統府資政吳澧培透露，將與總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲4人3日一早發表共同聲明，要求總統蔡英文不要參選2020總統連任。對此，國民黨前立委蔡正元在臉書發文諷刺，老台獨四人幫逼宮，才發現蔡英文根本上不了習近平的檯面，頂多只能陪四個老相公玩玩衛生麻將。

吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲共同呼籲與訴求非常明確：第一、請蔡總統放棄連任的野望，公開宣布只做一任；第二、請總統交出行政權，退居二線，落實憲法第五十三條「行政院為國家最高行政機關」的明文規定；由新任行政院長全權組閣、指揮內閣。

蔡正元表示，四個年齡加起來，幾乎四百歲的老台獨，公開逼蔡英文退位，不得行使總統權力、也不得競選連任，他們四人認為迫切的危機是，有四都市長主張「九二共識」或「兩岸一家親」。

蔡正元指出，他們四人認為民進黨政府掌控立法和行政，要嚴格打擊這四都市長「絕不寬貸」，且他們四人的靠山是「美國已經警戒中國野蠻崛起」台灣要做美國馬前卒，這也難怪因爲這四人都有美國護照或綠卡。

蔡正元諷刺，搞個老半天大家原以為，蔡英文的麻將對手是習近平，結果才發現蔡英文根本上不了習近平的檯面，頂多只能陪四個老相公玩玩衛生麻將。

中共中央總書記、中國國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話。習近平提出5項對台原則，包括「中國人不打中國人」，制度差異並非分裂藉口，一國兩制是為了維護台灣同胞利益福祉。總統蔡英文則發表談話回應稱，「我身為中華民國總統，始終未接受九二共識」。蔡英文同時呼籲北京，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會都在看。

▲▼致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲致蔡總統的公開信－敬請不要參選連任。（圖／記者葉國吏翻攝）

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