蔡英文堅拒「九二共識」、「一國兩制」　國台辦：赤裸裸地「兩國論」

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／北京報導

中共總書記習近平昨在《告台灣同胞書》40周年紀念會上，提出探索「一國兩制」台灣方案，總統蔡英文同日親上火線回應，堅拒「九二共識」、「一國兩制」。國台辦發言人馬曉光今痛批是「大放厥詞」，赤裸裸地宣示「兩國論」分裂立場，強調兩岸統一的歷史大勢，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。

針對蔡英文的回應，馬曉光指出，這是違逆兩岸同胞改善兩岸關係的意願，進一步煽動兩岸對立，破壞兩岸關係和平發展局面，「完全暴露頑固堅持『兩國論』的政治本質」。

馬曉光表示，「九二共識」是兩岸關係和平發展的共同政治基礎，核心意涵是兩岸同屬一個中國，雙方均堅持一個中國原則；民進黨當局上台以來，單方面破壞這一共同政治基礎，導致兩岸關係複雜嚴峻，台灣同胞切身利益受到嚴重損害。

▲總統蔡英文昨親上火線，回應「習五條」。（圖／記者陳家豪攝）

他強調，實現祖國完全統一，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在，「一國兩制」是照顧台灣現實情況，維護台灣同胞利益福祉，實現國家統一的最佳方式。

馬曉光指出，蔡英文的言論，充分說明民進黨當局是兩岸衝突的製造者，台海穩定的破壞者，台灣人民利益的加害者。

台灣九合一選後，馬曉光表示，民進黨當局不思悔改，繼續在兩岸關係上推行對抗分裂路線，完全無視台灣民眾要求改善民生經濟、分享兩岸關係和平發展的強烈願望，阻撓兩岸同胞在交流合作中走近、走穩走好，「只能自取其辱，絕不可能得逞」。