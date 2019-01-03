暗示？獨派籲蔡英文不要連任　柯文哲笑稱：去問賴清德啊

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉後民進黨大敗，六都萎縮到剩下兩都，3日4位民進黨大老總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲發表公開信，「誠懇呼籲蔡總統不要競選2020年連任」。對此，柯文哲被問及此事時，突然爆出「那你們應該去問賴清德啊，問我幹什麼」；由於記者提問並未提及賴，柯的發言主動提到賴，引來外界討論。

吳澧培在公開信中表示，選舉前他與幾位關心台灣的人士，就非常擔心蔡英文政府的所作所為，已慢慢失去民心，果不其然選舉結果慘敗。選後蔡總統說要反省檢討，「但她的檢討並沒有讓人感動，好像算計、操弄比檢討更多」。

吳澧培說，中國近年來已採取非常積極、各式各樣的方式在滲透台灣，包括影響台灣選舉。目前多數的藍營縣市首長立場較傾中，若蔡總統2020年選輸，事態將會非常嚴重。中央、地方政府民進黨都輸掉，台灣的主權很可能就會遺失，且失去自由民主，「基於這樣的憂心，我們才提出希望蔡總統放棄連任。」

獨派大老們的「公開信」引發熱議之外，台北市長柯文哲被問及此事時儘管不願多談，但卻脫口「那要去問賴清德（行政院長）啊，問我幹什麼」、「不干我的事情啊」。隨後媒體追問為什麼是去問賴清德？柯文哲則是尷尬大笑不願回答，僅說，沒有啦，「不干我的事情。」

