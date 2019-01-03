影／習近平說法未被台灣民意接受　柯P：離「心靈契合」還有距離

記者陳家祥／台北報導

大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，提出5項對台原則，包括「中國人不打中國人」、制度差異並非分裂藉口、一國兩制是為了維護台灣同胞利益福祉等；總統蔡英文則回，絕對不會接受一國兩制，這是台灣共識。對於兩岸情勢升溫，柯文哲3日受訪表示，自己在兩岸關係上還是堅持「5個互相」；柯也說，目前習近平的說法還沒有被台灣主流民意接受，坦白講離那「心靈契合」還有段距離。

針對習近平的談話，柯文哲3日表示，「我們只能說我們了解他的立場，不過我還是堅持兩岸關係是五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，還有一個互相諒解，大概這樣。」

而過去綠營曾表示兩岸事務是中央職權，要地方政府不要插手，如今兩岸情勢升溫，是否會覺得蔡政府沒有釋出善意？柯文哲強調，陸委會說兩岸關係是中央職權，坦白講台北市長也不用去講太多，「我們還是用中央基調再去調整而已。」

至於習近平的發言特別提及一國兩制，柯文哲說，目前習近平的說法還沒有被台灣主流民意接受，坦白講離那「心平氣和」還有段距離。柯強調，昨天他們（大陸）對九二共識有更清楚的定義，「不過我也覺得這還是沒有被台灣主流民意接受，所以還是那句話，離心靈契合還有點距離。」

而面對兩岸情勢又再度升溫，未來要如何處理城市交流？柯文哲說，總是有善意才有交流、有交流增加善意，「這雙方都有堅持，當然是個僵局，因為有僵局，所以我主張是這樣，有僵局所以才要交流，因為總是有交流就會帶來善意，有善意比較容易去突破僵局。」

媒體問到，國台辦主任劉結一特別提到「兩岸一家親」，是否代表過去的主張論調變成「通關密語」？柯文哲說，兩岸一家親這比較沒有涉及政治層面，只是說一種釋出善意、城市交流的層面。

▲柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）