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全黨共識「賴清德留任」　他爆：新系要蔡英文2020「個人造業個人擔」

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▲▼蔡英文賴清德合成圖。（圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院長賴清德被爆出將在1月中請辭，外傳前行政院長蘇貞昌將回鍋閣揆，但是總統蔡英文卻表示「沒提過」，並強調「留住賴清德是全黨共識」，對此，前立委孫大千3日在臉書分析，看起來大家都希望賴清德在行政院長的位置上投到滿，投到掛。

孫大千說，「賴清德留任」成為民進黨各方勢力的最大公約數，是基於5點考量：

第一，唯有賴清德留任行政院院長，新潮流的徒子徒孫們，才能夠繼續保留現有的政治地盤，繼續享受既得的政治利益。畢竟，已經升天的雞犬要他們放棄榮華富貴，本來就是一件不容易的事。

第二，新潮流早已精算過，就算2020年由賴清德出馬參選總統，也恐怕無法勝選。既然如此，不如就讓蔡英文自己「個人造業個人擔」。而賴清德可以在2024年做好充足的準備，好整以暇的再為民進黨收復江山。

第三，賴清德留任，某種程度等於表達了支持蔡英文繼續連任2020年的總統。這就是英系人馬千方百計都要把賴清德綁在這一輛戰車上的原因。

第四，蘇貞昌是一個強勢主觀，不易相處的政治夥伴。倘若行政院院長的大權落在蘇貞昌的手上，蔡英文恐怕將會立刻被架空。

第五，對英系來說，只要賴清德繼續擔任行政院長，將會成為蔡英文總統的「最佳擋箭牌」。所有的批評炮火，都將有賴清德在第一線承受。與其說賴清德是一個「好投手」，還不如說他是一個「好炮灰」。

▲▼總統蔡英文28下午在官邸與記者茶會。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／資料照）

蔡英文日前讚賴清德是「好投手」，希望賴清德繼續領導行政團隊，此外，針對蘇貞昌回鍋的傳言，坦言最近有跟蘇貞昌會面，大家討論後的結論，就是賴清德如果願意留下來，是最好的方向。

蔡英文認為，在困難的時候，大家覺得賴清德應該要留下來，在黨內幾乎沒有不同的意見，新潮流後來也是支持這樣的看法，「選舉的結果，賴院長覺得他也應該要負責任，但是以現在國家跟政治的因素來說，這是最好的選項」。

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關鍵字：賴清德,蔡英文,新潮流,民進黨,新系,英系

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