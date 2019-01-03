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3歲移民童跨年吞12顆葡萄求好運　倒數完家人面前噎死

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國際中心／綜合報導

厄瓜多一名3歲男童聽聞西班牙有個新年傳統，就是要在跨年夜時搭配鐘聲吃12顆葡萄，當作是替明年祈求好運，沒想到卻在全家一起迎接2019年時噎到，送醫急救仍因窒息太久宣告不治。

▲▼葡萄對孩童的威力不容小覷。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲醫生建議家長如果要讓幼童吃葡萄，應該直向切片後再食用。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

綜合外媒報導，這名男童與家人都是來自厄瓜多的移民家庭，本來應該會在西班牙展開全新的生活，他在跨年前聽聞當地有個新年傳統是吃葡萄，為了祈求明年好運會在倒數時連吞12顆，還要配合12聲鐘響，結果疑似吃得太急卡住，當場在家人面前倒下。

男童隨後被送往比斯開灣內希洪（Gijon Bay of Biscay）的醫院急救，無奈因為窒息的時間太長，搶救1個小時仍宣告不治。家人們在新年的第一天收到這樣的噩耗都相當難過，畢竟誰也想不到好好的祈福習俗怎麼會演變成天人永隔。

▲▼孩子,小孩,兒童,憂鬱,自閉症,害怕,膽小,亞斯柏格。（圖／翻攝自pixabay）

▲男童吃葡萄祈福卻在跨年時喪命。

其實去年3月在香港也有一名女童因為吃葡萄噎到昏迷，送醫急救同樣宣告不治。香港食物環境衞生署食物安全中心特別整理出6大幼童容易噎到的食物種類，包含「球體」（例如葡萄、番茄、魚蛋）、「黏性」（例如塗了花生醬的吐司、湯圓、年糕、麻糬或軟糖）、「濕滑」（例如蒟蒻、香腸、珍珠奶茶的珍珠）、「堅硬」（例如花生、果仁、硬糖）、「太長不易咬斷」（例如豆腐皮）以及「韌性難咀嚼」（例如多筋的肉類）。

家庭醫生林永和也表示，一般噎到3、4分鐘就可能已經導致嚴重缺氧，有機會出現永久腦損傷，因此，家長在餵食時要專心，避免與孩童說話，如果發現呼吸不順、哭喊、臉色變青，可能就是噎到了。

哽塞急救處理

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香港紅十字會 - 急救與健康發佈於 2018年3月4日 星期日
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關鍵字：西班牙,厄瓜多,葡萄,跨年

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