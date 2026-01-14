高市早苗會李在明！日韓深化經濟安保合作　因應中國稀土管制

▲ 李在明與高市早苗於奈良舉行會談。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓總統李在明13日前往日本首相高市早苗的故鄉奈良縣，雙方舉行第5次元首會談，宣示將攜手開啟韓日關係「新60年」。兩人除確認在北韓無核化、經濟安保等戰略領域深化合作，也就二戰時期「長生煤礦」罹難者遺骨DNA鑑定取得進展表示樂見。

綜合《共同社》及《韓聯社》，李在明在會中指出，「韓日合作關係比任何時候都重要」，並提及兩國邦交正常化已屆60周年，如今要攜手邁向下一個甲子。

李在明：發掘優點管控缺點 高市盼提升關係層次

他表示，「兩國間雖有困難與疙瘩，但也有許多良好面向，應該進一步發掘優點，管控缺點，共同邁向更好的未來。」高市早苗則回應，「期待今年將日韓關係提升至更高層次」，並感謝李在明對日本人遭北韓綁架問題的支持。

歷史問題突破 長生煤礦罹難者遺骨將聯合發掘

雙方同意就1942年山口縣長生煤礦水災事故中犧牲的136名朝鮮人與47名日本人遺骨，共同推動發掘與DNA鑑定工作，成為繼慰安婦、強徵勞工等敏感議題後，日韓在歷史問題上取得的「小而有意義的進展」。此外，兩國也將AI、保護智慧財產權、打擊跨國詐騙等領域展開實質合作，並簡化出入境程序、鼓勵學生交流。

因應中國稀土管制 日盼借重韓國強化供應鏈

面對中國對日稀土出口管制，高市特別強調與南韓在供應鏈合作的重要性。她在會後表示，「就經濟安保領域的戰略性互利合作推進部會討論」，顯示日本盼借重南韓強化關鍵物資供應鏈。李在明則呼籲，韓中日3國應尋找共同點，進行溝通與合作。