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已婚補教名師被爆約女學生3P　刪好友還嗆「我有妳全套影片」

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大陸補教名師被爆約女學生多P。（圖／翻攝自微博／劉一男、起風時333）

▲劉一男在補習班官網上有認真負責等正面評語。（圖／翻攝自文都考研官網）

大陸中心／綜合報導

微博用戶「起風時333」在網路上PO出長文及對話截圖指控，文都考研補教名師劉一男隱瞞引婚身分，與女學生發生性關係，甚至直接邀請玩3P，受害人數多達30人，自己則是被灌醉性侵，事後還想塞10萬元人民幣（約45萬元新台幣）封口。不過，劉一男則在微博發文否認，並強調是遭人栽贓，一定會透過法律維權。

「起風時333」聲稱，她是在2017年開始於文都考研上課，期間劉一男多次相約去哈爾濱或北京，但都拒絕了，後來順利考上志願學校，對方2018年剛好來講課，心裡愧疚又想答謝考試期間的疏導，於是答應一起吃飯，沒想到竟然遭灌醉性侵，而且得逞一段時間後才承認「有家庭」，她不甘心受辱展開調查，才發現原來男方的男女關係相當複雜，光是受害的女學生就多達30人，「他的套路一般都是找自己的學生，多次約，然後灌醉再強上，還喜歡偷拍影片當作威脅。」

情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▼▲劉一男反駁與女學生發生不倫戀。（圖／取自免費圖庫Pixabay、翻攝劉一男微博）

大陸補教名師被爆約女學生多P。（圖／翻攝自微博／劉一男、起風時333）

由於「起風時333」PO出的對話截圖內容相當露骨，不僅邀請3P，還大聊隔壁鄰居的嘿咻聲或關於下體的話題，再加上她透露劉一男事後想給10萬元人民幣的封口費，甚至會對女助理視訊露下體，一度在微博上引起網友熱烈討論，但大多數人目前都還抱持觀望的態度，畢竟雙方說詞差異太大，根本搞不清楚哪一方才是真的。

面對女網友的指控，劉一男1日在微博僅用簡短一句話回應，「犯多大錯，挨多大打。沒做過的給我栽贓，我一定法律維權，我們稍微給點時間，看看造謠到底有沒有人管。」而文都考研的工作人員也連忙對《現代快報》記者撇清關係表示，劉是合作教師，不能代表文都或內部其他老師，爆料者也不是學員，會依法追究發布假消息的人。

▼女網友PO出許多鹹溼的對話截圖，刪除好友還會被威脅公布影片。（圖／翻攝自微博／起風時333）

大陸補教名師被爆約女學生多P。（圖／翻攝自微博／劉一男、起風時333）

大陸補教名師被爆約女學生多P。（圖／翻攝自微博／劉一男、起風時333）

►看更多對話截圖原文按這裡。

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關鍵字：老師,學生,補習班,婚外情

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