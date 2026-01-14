泰國高鐵施工「起重機墜落」砸中行駛列車！　至少12人死亡

記者詹雅婷／綜合報導

泰國呵叻府14日上午發生嚴重事故，曼谷-廊開高速鐵路施工期間，一台建築起重機突然從高處墜落，砸中下方正在行駛的載客火車，導致車廂起火脫軌，造成至少12人死亡，火車車體嚴重損毀，有乘客受困車廂內。警方向BBC透露，這起事件可能已導致22人死亡。

▲泰國高鐵施工中的起重機墜落，砸中行駛中的列車。（圖／翻攝自臉書／Fire & Rescue Thailand，下同）

Thaiger、Thai PBS World、BBC等報導，事發於上午9時30分左右，這列第21號列車剛從農南坤站（Nong Nam Khun）出發後不久，高架鐵路施工使用的起重機就垮掉砸中列車，引發火災。已知當時車上大多是前往外地工作的當地居民與學生。

救援隊破壞車體救人

多個救援組織接獲通報後，連同消防隊迅速趕往現場，消防人員雖在短時間內控制住火勢，但車廂變形嚴重，導致多人被卡在殘骸中，搜救人員被迫動用金屬切割設備，才得以救出受困乘客。

媒體《MGR Online》指出，已有4名乘客當場喪命，更有報導指受傷人數可能超過30人。當局表示，醫護與搜救小組已全數出動，正全力確認最終傷亡數字，並將傷者送往鄰近醫院。

高鐵工程安全性

此次出事的曼谷-廊開高鐵是泰國政府推動的重點建設，目的是透過寮國與中國鐵路網連接，強化東協區域運輸及經濟連結。這項計畫採用採用中國製CRRC CR300AF(復興號)高速列車，最高時速可達300公里，但在泰國境內將限速250公里運行。

這項工程目前處於第一期建設階段，全長約250至253公里,規劃6座車站包括曼谷Krung Thep Aphiwat中央總站、廊曼、大城、沙拉武里、巴衝及呵叻府，預計2028年投入營運；第二階段則將延伸至孔敬、烏隆、廊開，並銜接寮國路段，預計2030年啟用。