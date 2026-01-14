　
國際

川普比中指「飆罵Fxxk you」！　抗議者嗆這句惹怒他

▲▼ 川普比中指「飆罵Fxxk you」！　抗議者嗆這句惹怒他 。（圖／翻攝X）

▲川普對抗議者比中指、飆罵髒話。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普13日前往密西根州視察福特汽車工廠，被抗議者怒批「戀童癖保護者」，當場回嗆「Fxxk you」並「比中指」回擊。白宮通訊主任史蒂芬（Steven Cheung）已證實影片屬實，並強調總統只是給予「適當且明確的回應」。

被罵這句　川普比中指反擊

根據現場影片，鏡頭外一名男性高喊「戀童癖保護者」，站在高台上的川普明顯被激怒，首先多次伸出手指，指向抗議者，接著兩度開口咒罵，透過嘴型可判定應為髒話「Fxxk you」，隨後毫不掩飾地豎起中指。

白宮證實影片　總統適當回應

抗議者口中的「戀童癖保護者」，明顯影射司法部遲遲未完整公開已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的完整檔案。由於隨行白宮記者團無人目擊這段插曲，因此影片在社群媒體瘋傳後，一度被外界懷疑是假消息。

不過，史蒂芬已向《紐約郵報》證實影片為真，「一名瘋子陷入完全的狂怒，歇斯底里尖叫著髒話，而總統給予了適當且明確的回應。」

▼川普與艾普斯坦合影。（圖／達志影像）

▲▼ 美國前總統川普與已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。（圖／達志影像）

曾與艾普斯坦是好友　川普撇清關係

艾普斯坦案件的檔案解密，是依據一項透明化法案強制執行，但司法部迄今公開文件仍有大量內容被塗黑，川普更宣稱這些都是「民主黨騙局」及「無聊的事情」，甚至試圖阻撓，但最終並未成功。

川普是艾普斯坦的多年好友，但他宣稱2人早在2000年代初期就鬧翻了，持續否認不當行為，迄今也未被指控犯下與其性販運案件有關的任何刑事罪名。

淫魔富商郵件「扯上川普」！　稱他與受害者共度數小時

川普被爆也愛年輕美女「還伸鹹豬手」　淫魔富商信件曝光

01/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

關鍵字：

川普艾普斯坦中指福特白宮

