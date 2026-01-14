川普比中指「飆罵Fxxk you」！　抗議者嗆這句惹怒他

▲川普對抗議者比中指、飆罵髒話。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普13日前往密西根州視察福特汽車工廠，被抗議者怒批「戀童癖保護者」，當場回嗆「Fxxk you」並「比中指」回擊。白宮通訊主任史蒂芬（Steven Cheung）已證實影片屬實，並強調總統只是給予「適當且明確的回應」。

被罵這句 川普比中指反擊

根據現場影片，鏡頭外一名男性高喊「戀童癖保護者」，站在高台上的川普明顯被激怒，首先多次伸出手指，指向抗議者，接著兩度開口咒罵，透過嘴型可判定應為髒話「Fxxk you」，隨後毫不掩飾地豎起中指。

READ HIS LIPS: President Trump appeared to mouth "f--- you" and gestured his middle finger at a heckler during his Ford factory visit in Michigan.



"A lunatic was wildly screaming expletives in a complete fit of rage, and the President gave an appropriate and unambiguous… pic.twitter.com/jKUBhmg7qi — Fox News (@FoxNews) January 14, 2026

白宮證實影片 總統適當回應

抗議者口中的「戀童癖保護者」，明顯影射司法部遲遲未完整公開已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的完整檔案。由於隨行白宮記者團無人目擊這段插曲，因此影片在社群媒體瘋傳後，一度被外界懷疑是假消息。

不過，史蒂芬已向《紐約郵報》證實影片為真，「一名瘋子陷入完全的狂怒，歇斯底里尖叫著髒話，而總統給予了適當且明確的回應。」

▼川普與艾普斯坦合影。（圖／達志影像）

曾與艾普斯坦是好友 川普撇清關係

艾普斯坦案件的檔案解密，是依據一項透明化法案強制執行，但司法部迄今公開文件仍有大量內容被塗黑，川普更宣稱這些都是「民主黨騙局」及「無聊的事情」，甚至試圖阻撓，但最終並未成功。

川普是艾普斯坦的多年好友，但他宣稱2人早在2000年代初期就鬧翻了，持續否認不當行為，迄今也未被指控犯下與其性販運案件有關的任何刑事罪名。

