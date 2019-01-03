母狗發情逗到藏獒發狂咬飼主夫妻　特警帶盾牌擋4槍擊斃

▲特警一共開了4槍擊斃咬傷主人的藏獒。（圖／翻攝自微博／安徽商貿學院警務室）

大陸中心／綜合報導

廣西壯族自治區柳州市劉姓男子飼養一隻雄性藏獒，先前從未傷過人，沒想到最近因為家中另一隻小母狗正好發情，牠受到影響變得特別狂躁，還咬傷自己的頸部和左前臂，不得已只好報警請特警來處理，開了4槍當場擊斃。

根據《南國今報》報導，劉男提到，這隻藏獒已經飼養8、9年，從未傷過人，卻因為受到發情母狗影響而轉變性情，只好先關到裝有鐵柵欄的房間裡，但身高將近1公尺的藏獒還是見人就狂吠，上月31日上午甚至撲咬他，導致頸部和左前臂受傷，尤其手臂的傷勢相當嚴重，於是趕忙前往醫院治療。

▲劉男除了飼養藏獒外，還有一隻小母狗。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

劉男返家後發現愛犬依舊十分躁動，加上妻子在自己出事前也有被咬傷，經過考慮才忍痛報警求助。警方當天傍晚5點30分接獲報案，找來特警持盾牌等裝備前往處理，隔著鐵柵欄朝藏獒頭部開槍，沒想到牠中彈倒地不久又爬起來躲進廁所，連忙追進去再開3槍才擊斃。

雖然飼主劉男強調是害怕狗再傷人，但找特警開槍的做法仍在微博上引起極大的爭議。網友認為，藏獒本來就不是適合養在城市裡的寵物犬，這樣對狗狗來說其實也是一種傷害，非要等到出事了才把牠處理掉，如果真的愛護動物，就不要違背牠們自由生活的方式。

▼藏獒其實沒有那麼可怕，牠們也有超暖心的一面。