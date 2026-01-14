　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓前總統魔咒！全斗煥「血洗光州」曾判死　尹錫悅被求刑淡定冷笑

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓前總統尹錫悅因2024年12月宣布戒嚴引發政治風暴，檢方14日在首爾中央地方法院的結案陳詞中，以內亂首謀罪名求處死刑，延續南韓前總統大多晚景淒涼的命運，其中全斗煥同樣曾面臨死刑，還有人被起訴、入獄服刑或流亡，尹錫悅擔任檢察官期間便親手將朴槿惠送進監獄。

▲▼南韓前總統全斗煥。（圖／路透）

▲ 南韓前總統全斗煥。（圖／路透）

▲▼韓國前總統尹錫悅。（圖／路透）

▲ 尹錫悅被特檢組求處死刑。（圖／路透）

檢方指控2023年開始策劃　違憲戒嚴摧毀民主秩序

檢方指控，尹錫悅與前國防部長金龍顯早在2023年10月就開始策劃陰謀，目的是讓尹錫悅繼續掌權。特別檢察組在法庭上嚴厲批評，「被告聲稱實施緊急戒嚴是為保護自由民主，但其違憲且非法的戒嚴令卻癱瘓國會與選舉委員會運作，實際上摧毀了自由民主憲政秩序」，且尹錫悅至今未真誠悔改，也未向國民道歉。

尹錫悅否認指控辯稱合法　聽聞死刑搖頭輕笑

現年65歲的尹錫悅堅決否認所有指控，長達89分鐘的最後陳述辯稱，戒嚴令是為對抗「毀滅國家的邪惡勢力」，並主張這是總統職權範圍內的合法行動。聽到檢方求處死刑時，尹錫悅搖頭並露出輕笑，部分支持者在法庭內也發出笑聲甚至咒罵，法官不得不出面維持秩序。

BBC報導，這起戒嚴風波雖僅持續約6小時，卻重創南韓這個亞洲第4大經濟體與美國重要盟邦的民主形象。法院於2月19日做出判決。現任總統李在明辦公室表示，相信司法機關將依法做出符合原則與公眾標準的裁決。

▲▼尹錫悅戒嚴風波時間軸。（製圖／記者吳美依）

▲ 尹錫悅戒嚴風波時間軸。（製圖／記者吳美依）

求刑不等於判決　全斗煥曾判死刑後改判特赦

不過《路透》指出，南韓檢方求刑並非必然獲法院採納。1995年至1996年間，前總統全斗煥與盧泰愚因叛亂罪受審時，檢方分別求處死刑與無期徒刑，初審確實判處全斗煥死刑、盧泰愚22年半刑期，但上訴後改判全斗煥無期徒刑、盧泰愚17年，兩人最終在服刑約2年後獲總統特赦。

全斗煥血腥鎮壓光州事件　至死未道歉堅稱無關

《紐約時報》報導，全斗煥1980年透過政變掌權後，派遣空降部隊與裝甲車血腥鎮壓光州民主化運動，造成至少191人喪生，受害者家屬控訴實際死亡人數更高。他執政期間雖帶動經濟年均成長10%，獨裁統治與人權迫害始終是揮之不去的歷史陰影，直至2021年過世前從未對光州事件表達歉意，堅稱自己與這起事件無關。

►被求處死刑！尹錫悅「滿臉漲紅」法庭怒吼89分鐘　律師聽到打瞌睡

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

驚悚片曝光！阿根廷男滑手機「天降大玻璃」遭砸瞬間昏迷

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間　機場崩潰痛哭

GG太大也有困擾！　性專家揭「痛苦真相」：恐勃起障礙

川普太空夢！NASA啟動月球核電計畫　2030年前蓋核反應爐

19年懸案破了！　前鎮長離奇失蹤「竟在300公里外尋獲」

時速120km！泰列車遭起重機砸中「增至27死」　乘客拋飛空中

比車禍還恐怖！22歲女「鯊魚夾重擊頭頸」送醫　網驚嚇：不敢用了

傳賴清德將過境美國！中國布局毀了　WSJ揭新盤算「拉美換台海」

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

驚悚片曝光！阿根廷男滑手機「天降大玻璃」遭砸瞬間昏迷

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間　機場崩潰痛哭

GG太大也有困擾！　性專家揭「痛苦真相」：恐勃起障礙

川普太空夢！NASA啟動月球核電計畫　2030年前蓋核反應爐

19年懸案破了！　前鎮長離奇失蹤「竟在300公里外尋獲」

時速120km！泰列車遭起重機砸中「增至27死」　乘客拋飛空中

比車禍還恐怖！22歲女「鯊魚夾重擊頭頸」送醫　網驚嚇：不敢用了

傳賴清德將過境美國！中國布局毀了　WSJ揭新盤算「拉美換台海」

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

【高雄知名熱炒店翻車】廚師邊哈菸邊備餐　還有米奇跑來跑去

國際熱門新聞

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

男推輪椅帶妻上飛機　安檢一摸「人已經死亡」

尹錫悅激辯89分鐘　律師當庭打瞌睡

泰列車事故22死　目擊者：車廂被切半

伊朗示威1.2萬死　斷網期間大殺戮

美國丹麥二選一！　格陵蘭總理選邊站遭川普嗆：你哪位？

即／川普取消美伊會談：救兵在路上

2026最強護照！　台灣名次出爐

艾美獎男星涉「性侵男童」2年！　本人自首了

冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生命喪實習現場

尹錫悅聞死刑求刑輕笑　法院2月中旬宣判

快訊／川普聲援抗議民眾：對伊朗貿易國加徵25％關稅生效！

市場消化通膨數據！美股四大指數漲跌互見　台積電ADR跌近1美元

伊朗鎮壓瞄準眼睛、生殖器　醫控蓄意殺人

更多熱門

相關新聞

尹錫悅遭求處死刑　鄭麗文：賴清德複製同手法？

尹錫悅遭求處死刑　鄭麗文：賴清德複製同手法？

南韓檢方昨日以「內亂首謀罪」正式向法院求處前總統尹錫悅死刑，引發國際關注。國民黨主席鄭麗文今（14日）在中常會提及此事時痛批，尹錫悅過去對在野黨的指控，在台灣也正在發生，且尹錫悅還涉教唆軍方挑釁北韓意圖製造兩韓衝突，因此她擔心賴清德總統民調若長期低迷，會不會也鋌而走險？複製尹錫悅路線？

戒嚴風波一次看　尹錫悅從總統淪為內亂首謀

戒嚴風波一次看　尹錫悅從總統淪為內亂首謀

尹錫悅激辯89分鐘　律師當庭打瞌睡

尹錫悅激辯89分鐘　律師當庭打瞌睡

尹錫悅涉內亂罪求處死刑　預計2/19裁決

尹錫悅涉內亂罪求處死刑　預計2/19裁決

尹錫悅聞死刑求刑輕笑　法院2月中旬宣判

尹錫悅聞死刑求刑輕笑　法院2月中旬宣判

關鍵字：

南韓政治尹錫悅戒嚴令死刑求處司法審判

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面