韓前總統魔咒！全斗煥「血洗光州」曾判死　尹錫悅被求刑淡定冷笑

南韓前總統尹錫悅因2024年12月宣布戒嚴引發政治風暴，檢方14日在首爾中央地方法院的結案陳詞中，以內亂首謀罪名求處死刑，延續南韓前總統大多晚景淒涼的命運，其中全斗煥同樣曾面臨死刑，還有人被起訴、入獄服刑或流亡，尹錫悅擔任檢察官期間便親手將朴槿惠送進監獄。

檢方指控2023年開始策劃 違憲戒嚴摧毀民主秩序

檢方指控，尹錫悅與前國防部長金龍顯早在2023年10月就開始策劃陰謀，目的是讓尹錫悅繼續掌權。特別檢察組在法庭上嚴厲批評，「被告聲稱實施緊急戒嚴是為保護自由民主，但其違憲且非法的戒嚴令卻癱瘓國會與選舉委員會運作，實際上摧毀了自由民主憲政秩序」，且尹錫悅至今未真誠悔改，也未向國民道歉。

尹錫悅否認指控辯稱合法 聽聞死刑搖頭輕笑

現年65歲的尹錫悅堅決否認所有指控，長達89分鐘的最後陳述辯稱，戒嚴令是為對抗「毀滅國家的邪惡勢力」，並主張這是總統職權範圍內的合法行動。聽到檢方求處死刑時，尹錫悅搖頭並露出輕笑，部分支持者在法庭內也發出笑聲甚至咒罵，法官不得不出面維持秩序。

BBC報導，這起戒嚴風波雖僅持續約6小時，卻重創南韓這個亞洲第4大經濟體與美國重要盟邦的民主形象。法院於2月19日做出判決。現任總統李在明辦公室表示，相信司法機關將依法做出符合原則與公眾標準的裁決。

求刑不等於判決 全斗煥曾判死刑後改判特赦

不過《路透》指出，南韓檢方求刑並非必然獲法院採納。1995年至1996年間，前總統全斗煥與盧泰愚因叛亂罪受審時，檢方分別求處死刑與無期徒刑，初審確實判處全斗煥死刑、盧泰愚22年半刑期，但上訴後改判全斗煥無期徒刑、盧泰愚17年，兩人最終在服刑約2年後獲總統特赦。

全斗煥血腥鎮壓光州事件 至死未道歉堅稱無關

《紐約時報》報導，全斗煥1980年透過政變掌權後，派遣空降部隊與裝甲車血腥鎮壓光州民主化運動，造成至少191人喪生，受害者家屬控訴實際死亡人數更高。他執政期間雖帶動經濟年均成長10%，獨裁統治與人權迫害始終是揮之不去的歷史陰影，直至2021年過世前從未對光州事件表達歉意，堅稱自己與這起事件無關。

