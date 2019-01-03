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產婦「眼神死+猙獰哀號」沒人理！醫護人員產房嗨跨年　還舉手機狂錄影

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 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

瓜地馬拉一間醫院的產房在2018年跨年倒數時，突然衝近數十名帶著派對帽的護士和醫生，許多人手中更舉著手機，錄下這個歡樂的時刻，一時之間整個產房鬧哄哄的在慶祝新的一年來臨。不過躺在手術台上的產婦可能就沒有那麼開心了，只見她面露難色的閉著眼睛，似乎事非常不滿這個慶祝活動在她生產時進行。

根據外媒報導，這個影片是在瓜國一間名為羅斯福婦產醫院（Roosevelt Maternity hospital）所拍攝，影片中可以看到，在進入新年倒數之前，整個產房裡圍繞著至少超過10名的醫護人員，有些人更帶著派對帽、拿著手機，記錄這個值得慶祝的一刻。

只見眾人開始倒數「5！4！3！2！1」之後，就開始不斷尖叫跳動，讓整個產房的氣氛都沸騰了起來，雖然醫護人員看起來超開心，但是下方躺在手術台上的產婦似乎不這麼覺得。

透過鏡頭可以看到，其實孕婦好像還在生產當中，當周邊人員都倒數完之後，才從她的下方將小孩抱出，不過孕婦的臉色似乎不大好，不僅緊閉眼睛、露出猙獰的表情，甚至還發出痛苦的呻吟，但一旁卻沒人注意到這個情況。

報導中指出，儘管生產過後醫生將孩子抱到產婦旁邊，但是這名女子似乎不是很滿意這個新年慶祝活動。影片被上傳到社群網路後，這些醫護人員的行為遭受許多人的批評，更有網友留言寫道「真是一對可憐的母子，在這樣的特殊時候，那些人到底在瘋狂尖叫甚麼？」、「這些人以為產房是馬戲團嗎？這種時刻應該是隱密跟被謹慎管理的」、「太缺乏專業性了吧！」

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關鍵字：瓜地馬拉,產房,產婦,跨年,狂歡

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