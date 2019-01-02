高速公路倒車接扭到腳女友！警車秒停面前　男友：對她沒辦法

▲陳男將車停在護欄邊，自己下車跨過去接女友。（圖／翻攝自微博／公安部交通安全微發布，下同）

大陸中心／綜合報導

湖北陳姓男子上月25日開車去接女友，因為心疼對方腳扭傷，想減少走路的距離，於是乾脆在高速公路的匝道倒車，結果人才剛接到，警車也已經停在面前了，讓他無奈直說「有時候（對）女人沒辦法」，只好默默收下200元人民幣（約890元新台幣）的罰單。

根據《北京時間》等媒體報導，湖北省高速交警巴東大隊的民警隊發現一輛紅色轎車在匝道上倒車，而且一跑就將近100公尺遠，趕緊上前查看發現車內沒人，護欄外卻有一男一女走了過來，一問之下才知道男方就是車主。

▲陳男在高速公路匝道倒車的理由，連警員聽了都覺得很扯。

原來，陳姓車主當天原本要去恩施辦事，中途接到女友電話說要一起去，由於對方前幾天才扭到腳，加上住家剛好就在匝道附近，為了縮短走路的距離才會選擇倒車停在護欄邊，結果人才剛接到，警車也跟著停到面前，只好無奈收下200元人民幣的罰單和駕照記點12分的處分，「有時候（對）女人沒辦法。」

不過，大部分的大陸網友看完陳男的行為都覺得很不認同，紛紛留言嘲諷，「這是為了自己方便吧？不然直接開到女友家門口不是更貼心」、「真想不通，為什麼要拿自己的命開玩笑」、「完全體現『生命誠可貴，愛情價更高』的理念啊」。