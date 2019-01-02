趁跨年夜告白學長！　學妹「得知真相」心酸轉彎：真好

▲學長你有女朋友嗎？。（圖／微博，下同）

大陸中心／綜合報導

2018年最後一天，三五好友一同相聚跨年狂歡，但也有人開頭就不順。「悲慘跨年經驗」也在大陸引起網友瘋狂討論，其中被公認最慘的莫過於「跨年夜告白，卻被拒絕」。也有網友跳出來分享自己的慘況，「早知道就不要告白了，從中午就給他發了，到晚上9點都還沒有回應。」

可以在圖片中看到，在通訊軟體中，女方傳給男方兩則訊息，「2018年最後一條微信發給你啦，哇哈哈…2019年一切都好啊；2019年在你有女朋友之前還是會繼續喜歡你的，不要有負擔呦（偷笑）」，接著男方卻只簡短回應，「我有女朋友了」；這突如其來的一句話就像一把短劍刺進女方的心臟，隨即裝堅強回傳「（哭哭）祝福祝福，我不喜歡你啦」。

另外還有學妹想趁跨年夜，鼓起勇氣向學長表白，學妹傳了簡訊說，「學長問你一個問題」、「你有女朋友嗎？」這時學長用一個大方又溫暖的態度回答，「有了呀」。讓學妹超級尷尬只好又再說，「真好，這樣我就能祝你幸福快樂了」，話語中充滿辛酸味道。

「元旦快樂！所以新的一年，你願意多一個新的朋友嗎？」另一個悲慘的女網友這樣在通訊軟體中開頭，男方也很有誠意的回覆，「你願意的話還是可以做朋友的，不過還是說清楚比較好，我有喜歡的女生了，謝謝你的關心、應該早點說明白的，現在才說有些抱歉。」隨後女方回傳，「這段時間打擾你了，不好意思，希望你學業有成、天天開心、越來越好」，話語中充滿淚水。

最後，也有網友表示，他的跨年都是在電腦前面跨的，玩著遊戲、到了00:00分時來慶祝一下，然後再繼續玩自己的電腦遊戲。

▼網友在電腦前面跨年。（圖／微博）

