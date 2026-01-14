KK園區2.0！柬埔寨邊境驚見「最新詐騙基地」　宛如巨型監獄

▲柬埔寨邊境驚見「最新詐騙園區」。（圖／翻攝中國報，下同。）



記者吳美依／綜合報導

緬甸軍政府10日宣布，已將泰緬邊境惡名昭彰的詐騙重鎮「KK園區」全面炸毀、拆除。不過，馬來西亞國際人道主義組織（MHO）揭露，柬埔寨邊境地區又出現另一座大型詐騙園區，規模達到KK園區2/5。

《中國報》、《光明日報》等外媒報導，MHO華裔社會公關代表胡杰良透露，這座新園區位於柬埔寨烏拜川（Ou Bei Choan），距離邊境僅約1公里，靠近泰國西北部沙繳府（Sa Kaeo），「在Google衛星地圖上，它看起來像是一個普通的發展區，但當你放大看，或是親臨現場，你會發現別有洞天。」

胡杰良昨日剛從柬埔寨返馬，他形容整座園區戒備森嚴，外牆高聳並布滿碎玻璃，宿舍窗戶全裝上封閉式鐵窗，「根本就像一座巨型監獄」。他在現場錄下長達10分鐘的環繞影片，「我們開車慢慢繞著園區行駛，光是中間部分就花了10分鐘才走完，你可以想像它的面積有多大！」

胡杰良還指出，儘管園區部分區域仍在擴建，但已有區域開始運作。他們之所以能精準定位，是因為受困其中的大馬籍受害者冒險傳出座標求援，「目前聯繫上的受害者有1人，但園內受困的大馬人總數仍無法統計。」

儘管調查期間曾遭不明勢力警告，胡杰良仍決定公開這處新興犯罪溫床的確切位置。他呼籲柬埔寨政府別再「睜一隻眼閉一隻眼」，應拿出徹底剿滅的決心，也期盼透過媒體曝光，喚起國際關注。