習近平對台談話　洪秀柱：2020大選不可逃避的問題

▲洪秀柱。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

中國大陸主席習近平2日在北京人民大會堂出席紀念會，並首度發表對台談話，提出5點對台原則，並指大陸願與台灣各黨派交換意見，兩岸各政黨可推派代表人士，召開深入的協商。對此，前國民黨黨主席洪秀柱2日表示，「習近平的談話，將變成2020大選不可逃避的問題」

習近平提出五項對台重要主張，不承諾放棄使用武力，但主要對象是境外與台獨勢力，而非台胞。與以往不同的地方在於，這是習近平任內首次就對台動武有更進一步論述，清楚界定對象，「中國人不打中國人」。

總統蔡英文2日下午也發表談話表示，「身為中華民國總統我要再次發表立場，我鄭重指出始終未接受九二共識，就是因為北京定義的就是一個中國，台灣絕不會接受一國兩制，台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識」；同時也呼籲，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會都在看。

針對習近平的對台談話，以及蔡英文的回應，洪秀柱在臉書指出，「習近平的談話，將變成2020大選不可逃避的問題」，可惜蔡英文的回答，並沒有實質解決問題，未來有志總統大位者，仍須思考怎樣才能務實地面對當前局勢的改變。

洪秀柱強調，這個問題不分藍綠，人民有權利，政治人物也有責任，要和台灣民眾說清楚，自己未來的兩岸政策與方向。

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