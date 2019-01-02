新住民創業在桃園　鄭文燦：規劃設置南區新住民培力中心

▲桃園新住民聯合服務中心呈獻內政部「2017年度新住民照顧服務績效實地考核優等」給市長鄭文燦。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為幫助桃園新住民創業，桃園市長鄭文燦2日上於市政會議提出，市府將在未來規劃設置「南區新住民培力中心」，提供創業課程、技藝學習、創業初期風險分攤，希望打造成為新住民創業育成中心，給新住民朋友更多協助；也會讓各局處及新住民聯合服務中心檢討委外人才培育工作，創造更友善的支持環境。

鄭文燦於今天的市政會議，接受新住民聯合服務中心呈獻內政部「2017年度新住民照顧服務績效實地考核優等」獎項時表示，新住民聯合服務中心於2017年成立後，主要負責新住民各項措施橫向聯繫及亮點計畫推動，各局處仍須與中央新住民政策對接，讓新住民相關業務緊密連結。

▲桃園市政府於2017年將舊桃園分局建築物活化，成立「新住民聯合服務中心」。（圖／桃園市政府提供）

而市府也將在未來規劃設置「南區新住民培力中心」，提供創業課程、技藝學習、創業初期風險分攤，打造成為新住民創業育成中心，提供新住民朋友更多協助；也會讓各局處及新住民聯合服務中心檢討委外人才培育工作，如各地通譯人才培訓、檢定等，希望培育出來的人才，都能夠真心為新住民服務、付出，創造更友善的支持環境。

鄭文燦表示，桃園是一個具多元文化特質的城市，截至去（2018）年10月底，桃園新住民家庭達6萬232個，其中有3萬7,814個家庭配偶來自中國大陸，2萬2,418個來自東南亞國家。為了服務更多新移民朋友、提升服務品質，桃園市在105年成立新住民事務委員會，並在2017年將舊桃園分局建築物活化，成立「新住民聯合服務中心」，共有7個市府局處及中央單位代表進駐，亦設置「House 135」展覽空間，透過展出新住民相關文創作品，讓市民朋友更了解東南亞國家文化。