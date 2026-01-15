設員工哺乳室或托兒設施最高補助500萬　南投縣受理申請至2／28

▲南投縣將辦理職場友善育兒說明會，推動哺（集）乳室與托育設施建置。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

為鼓勵雇主設置哺(集)乳室及托兒設施或提供托兒措施，南投縣政府指出即日起受理雇主申請115年第1期經費補助，設置員工哺(集)乳室最高補助2萬元，興建托兒設施最高補助500萬元，歡迎有意願之事業單位在2月28日前申請。

縣府社會及勞動局指出，依據「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，每年分2期辦理雇主經費補助申請，本年第1期申請期間已自1月1日起跑；除設置員工哺(集)乳室和新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心）者可獲補助，已設置托兒設施者也可補助改善或更新費用，每年最高50萬元。

▲設置員工哺(集)乳室最高補助2萬元，興建托兒設施最高補助500萬元，即日起受理事業單位申請。（圖／南投縣政府提供，下同）

此外，雇主辦理居家式托育服務，或受僱者子女送托於托兒服務機構、雇主有提供托兒津貼者，每年最多也可補助60萬元，且不論事業單位大小都可申請該項補助；意者可把握時間，至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網『線上申請補助專區』」線上申請時間提出申請。

同時為協助事業單位申請經費補助，勞動部於115年將陸續辦理8場次說明會，首場線上說明會將於1月22日(星期四)及2月6日(星期五)中午1時30分舉行；有意願設立托兒設施者，另將免費提供專家入場諮詢輔導，歡迎事業單位多加運用；有關說明會資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」（https://childcare.mol.gov.tw）查詢，欲報名線上說明會者請至企業托兒與哺（集）乳室資訊網線上報名專區（https://childcare.mol.gov.tw/PageNew/base/sign_up.aspx），或傳真報名表至本案委託執行單位中華民國管理科學學會（傳真：02-3343-1155；電話：02-3343-1118）。

社會及勞動局林志忠局長表示，該局亦會在115年度辦理2場次的實體說明會，面對面探討設置哺(集)乳室及托兒設施，或提供托兒措施的問題與建議，請留意官網訊息。