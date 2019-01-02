盼2020民進黨繼續執政　鄭文燦：增加庶民經濟　閣揆要有韌性

▲針對民進黨若想要在2020持續執政，鄭文燦表示看法。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

九合一大選後，綠營在六都中唯一連任的桃園市長鄭文燦，已成執政黨中生代共主，其看法具重要影響力。針對民進黨若想要在2020持續執政，鄭文燦2日表示，蔡總統應該趕快站到第一線，為基本的國家政策方向表達立場；政院相關部門應努力降低人民的生活負擔，增加庶民經濟，而接任閣揆並要具有韌性，以迎接更大挑戰。

鄭文燦今天於市府市政會議前，接受媒體訪問指出，「九合一選舉的挫敗，執政黨要從中對民意得到更多理解，原因可能很多，但他的看法是，要降低人民的生活負擔，增加庶民經濟的動力等方向努力，相信行政部門應已經看到了方向。」

對於民進黨若想要在2020持續執政，鄭文燦說，蔡總統應站到第一線，為基本的國家政策方向表達立場，儘快回應人民的期待。總統是民選的，沒有理由對於國家的基本政策方向表示沉默；至於政策的規劃、執行的細節，可以由行政院各部會來負責。

關於行政院長賴清德的去留？鄭文燦說，這要尊重當事人的意願和總統的全盤考慮，但他個人認為，賴清德非常有責任感，對於台灣這塊土地有很深的感情。而針對下任閣揆的首要任務？鄭文燦以三點看法表示，第一要能把選舉所呈現的議題，做細緻、明確的處理；第二要有足夠的韌性，因為這個挑戰越來越大，來自於在野陣營、來自於輿論，甚至網路都有不同的看法，所以擔任閣揆要沉得住氣，要領導行政團隊把最後一年的工作做好；第三就是信任度的累積，取得人民的信賴，路才能走得長久。