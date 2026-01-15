南投零負債財政處長李良珠升任秘書長　工程老將簡育民升任副秘書長

▲南投縣政府秘書長李良珠將於1月16日到任。（圖／翻攝「南投縣議會」Youtube頻道）

記者高堂堯／南投報導

立法院去年底通過《地方制度法》修正案，讓地方政府可重新對組織作調整以強化行政效能，南投縣依人口可增置副縣長1人及副秘書長1人，另現任秘書長洪瑞智將於1月16日退休，縣政府今宣布，新任秘書長李良珠、副秘書長簡育民兩人將於明日同步到任。

縣府人事處指出，李良珠原為縣府財政處處長，具東海大學公共事務學系碩士學歷，曾任財政部國有財產局臺灣北區及中區辦事處主任、財政部國有財產署中區分署主任，自105年1月22日就任縣府財政處處長以來，財政業務評核績效獲獎無數，且積極協助縣府努力節流、開源、穩健理財，在114年12月達成「縣政零負債」難得成績。'

▲南投縣政府副秘書長簡育民（右二）於前縣長林明溱時期曾任工務處長。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

簡育民則原任縣府參議，具中興大學土木工程學系碩士學歷，曾任縣府建設處、農業處，及工務處副處長、工務處處長等職務，自106年1月3日擔任縣府參議，具備專業土木工程學歷與豐富的工程經歷；人事處指出，簡育民在縣府任職期間協助縣府推動各項工程不計其數，未來在工程各方面建設，仍須仰賴其專業能力。

縣府人事處表示，未來在新任秘書長及副秘書長的指導協助下，將持續精進各項縣政，做好為民服務工作。