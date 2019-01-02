反藍=投綠？林淑芬五年前神解析　「想得美」被讚民進黨的良心

▲民進黨立委林淑芬。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

面對九合一大選結果，民進黨立委林淑芬在臉書上分享自己5年前「神解析」的PO文，內容談到，2014年柯文哲當選台北市長就告訴民進黨，反國民黨、反馬英九=投民進黨？「答案是，想得美」，引來不少網友狂讚，「只有妳才看得通透」。

林淑芬2014年1月1日在臉書上指出，柯文哲現象對民進黨最大的啟示，就是別以為可以借著政黨政治之名，就能壟斷所有在野的政治支持，「民進黨現在路線不能真正反應民意，甚至是背離民意。」

林淑芬分析，柯文哲現象如同當頭棒喝 ，但民進黨的反應卻暴露這個政黨的危機處理能力、不能自我反省，整日只是期待國民黨爛到底時撿便宜，行禮如儀式的應付應付人民，政策上沒有核心價值，卸責時只會以民調支持度等等當藉口，難怪政黨支持度仍不高。

林淑芬批評，雖然柯文哲有柯文哲的問題，但民進黨問題更嚴重，「柯文哲現象告訴我們，反國民黨反馬英九=投民進黨？答案是，想得美」。

網友則紛紛表示認同，「神預言，林委員是民進黨的清流！」、「先知總是寂寞的，加油」、「看的真透徹，可惜貴黨高層還看不清，完全執政把在野力量通通打成敵人，繼續藍綠分贓，超棒的」、「林委員堪稱民進黨的良心」、「拜託出來選黨主席，民進黨到現在還在內鬥，出來管一下啦」。