各界集氣甩死神！台鐵副站長車禍昏迷康復出院　左手寫下「平安」

▲慶祝盧副站長重生，花蓮慈濟醫院院特別準備了一份掛有鈴鐺的平安吊飾，象徵著「平安來鈴（臨）」。

備受全台民眾關注與集氣祈福的台鐵盧姓副站長，因嚴重車禍被緊急送往花蓮慈濟醫院急診搶救，隨即轉入加護病房治療，在歷經36天的艱辛治療後，1月15日上午順利康復出院。面對生死難關，盧副站長展現了驚人的毅力與生命力，雖然右手仍需持續復健，但她已練就「左右開弓」的本領，現場更親筆用左手寫下「平安」二字，以此感謝醫療團隊的救治、家人的不離不棄，以及全台灣網友的祝福。

「看著她從重度昏迷到今天能走出醫院，這就是我們醫療團隊堅持下去的最大動力。」主治醫師神經外科蔡昇宗主任指出，盧副站長住院期間由急診、加護病房、神經外科接力照護，並結合骨科、整形外科、復健科及中醫團隊共同參與，歷經多次高難度手術與中西醫合療，才一步步將病人從生死邊緣拉回來。

▲骨科部醫師姚定國於盧姓副站長出院前，特地前往病房叮囑她日常生活中的復健注意事項。

在這關鍵的36天裡，盧副站長先是在加護病房度過了最危險的兩週，隨後轉入一般病房進行兩週多的觀察與照護。從最初的重度昏迷，到如今意識完全清醒，能與家人、醫護人員輕鬆對話。

個性隨和開朗的盧副站長，在住院期間展現了極佳的適應力。儘管右手因骨折影響暫時無法活動，且需持續接受漫長的復健，但她在轉入一般病房後，迅速將自己練成了「左撇子」。現在的她，不但能熟練地用左手自理生活起居，就連寫字也難不倒她。對於醫院提供的蔬食餐點，盧副站長說自己吃得非常習慣。當被問及出院後最想做的一件事時，她笑著說：「雖然醫院照顧得很好，但現在唯一最想念的，還是家裡那張熟悉的床。」

▲▼盧副站長展現了驚人的毅力與生命力，雖然右手仍需持續復健，但她已練就「左右開弓」的本領，現場更親筆用左手寫下「平安」二字。

「在知道發生事故的時候，我的心真的跟碎了一樣。」回憶起這段日子的煎熬，盧媽媽坦言，女兒在加護病房時，她曾無數次閃過負面念頭，擔心女兒是否會一直昏迷下去，甚至變成植物人。盧媽媽說，「真的很感謝有花蓮慈濟醫院，我們大家都沒有想過要放棄，女兒也真的奇蹟般地醒來。除了感謝醫療團隊精湛的醫術，也要感謝全台網友的集氣祝福，以及觀世音菩薩的保佑。」

為了慶祝盧副站長重生，花蓮慈濟醫院院方在出院當天特別準備了一份貼心禮物——掛有鈴鐺的平安吊飾，象徵著「平安來鈴（臨）」，祝福盧副站長與家人在未來的日子裡都能平安順遂。面對未來的復健之路，盧副站長展現了不服輸的精神，期許自己透過積極復健，能恢復得比以前更好，不僅要重回熱愛的職場崗位，更期待能早日重返羽球場，再次享受揮汗運動的快樂。

出院前盧副站長秀出這些日子的醫療成果，用左手寫下「平安」，簡單的兩個字，寫出了這36天來花蓮慈濟醫院醫療團隊的努力，家人的陪伴，全台網友的祝福以及她自己最深刻的體悟。

