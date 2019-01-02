元旦連假違停機車塞爆竹南車站　警開百張罰單

▲元旦假期，竹南火車站東站南邊停車場廣場，被違停機車塞爆，影響車輛進出，行人行走也得繞道。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

元旦連假期間，竹南火車站東站出口南邊的公有免費停車場廣場被大量機車塞爆，車潮幾乎淹沒了停車場內外，許多的車主都沒停在機車格，不只影響車輛正常的進出，更讓民眾行走時得繞道而行，警方接獲檢舉到場取締，開出約上百張的罰單。

▲警方一早就開了上百張的白單，幾乎開到手軟 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南火車站是台鐵縱貫線南下山、海線分開的起始站，是上班族與學生群最重要的交通工具，更是苗栗縣人口最多的兩個市鎮唯一的火車站，平時旅客進站數約為3000人次，元旦假期湧入了超過10000人次，不僅擠爆了火車站裡面，連外面停車場也是一位難求。

竹南鎮公所雖在東站南邊鎮有設停車場，畫有機車格供免費停放，元旦假期不少是學生機車通勤族要返鄉或出遊，車輛遠遠超過機車停車格的容量，因而出現大量違規停放情形。路過的旅客表示，這些違規停放的機車車主，根本不管可不可以停，只要有空隙就硬插，一格停3台的，停在網狀線上的，車輛出入口的，全都被塞滿，讓連行走的旅客都要繞道而行。

▲連出入口都塞滿機車，嚴重影響人、車的通行。（圖／記者黃孟珍翻攝）

竹南派出所接獲民眾檢舉，派員到現場取締，警方依「道路交通管理處罰條例」逕行舉發，開了上百張罰單，也希望民眾不要貪圖一時之便，而造成大家的不便。