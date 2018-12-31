元旦連假第3天最塞9路段快錯開！北上車潮大爆發國5估塞10hr

▲元旦連假第三天，高公局估中午過後，國5北上的頭城-坪林最塞，將連塞10小時。（圖／資料照）

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元旦連假第3天，高公局預估今天是北上車流量最大的一天，預估是平常的1.3倍，其中9大塞車路段用路人千萬要注意，尤其是國5北上的頭城-坪林段，預估會從中午12點一直塞到晚上10點，行車時間換算下來是平日的7倍。

▲12月31日北部北上塞車路段和時間。（圖／高公局提供）

從高公局的即時路況來看，上午10點前全線車流順暢，車速約能在80公里以上，高公局表示31日總延車公里為110百萬車公里，下午後北上車流將增加。高公局科長楊進彥表示，早上車流還算順暢，但有2路段已經開始壅塞，包含國3土城到樹林南下、國5南港系統到石碇南下，時速在40公里以下，約20~40公里間。

▲高速公路上午10點前，全線車速大約能維持在80公里左右。（圖／翻攝高公局網站）

另外，國5頭城到坪林北上出現車多狀況，高公局預估，該路段自中午12時開始會出現壅塞，可能會一路塞到晚上10點，行車時間是平常的7倍，提醒用路人可以改走台9線替代道路，或提前、延後上路。

▲高速公路國道一號北上包括了西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北都是塞車路段。（圖／記者季相儒攝）

今日預估是元旦4天連假中，北上車流最多的的一天，預估全日交通量為110百萬車公里，隔日元旦全日交通量則為105百萬車公里。為分流車潮，高公局在元旦當天也首度將夜間免收費時段延長至早上，時間從原本的0點至5點，延長為0點至10點，希望民眾能多在離峰時段上路，分散今天下午或明天下午的北返車流，但也呼籲駕駛朋友要養足精神再上路。

9大塞車路段包括了國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3北上霧峰系統至霧峰、竹山至中興、大山至香山、關西至大溪、國5北上頭城至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段。

▲中部塞車路段和時間，提醒民眾改走其他替代道路或是提早出門。（圖／高公局提供）

國1北上新竹系統到竹北，下午3點開始一直到晚上10點，中部的西螺至埔鹽系統下午3點至晚上9點，南屯到后里下午3點到晚上9點，這些路段行車都是平常的4倍。國3北上的關西到大溪、大山到香山下午4點到晚上8點是高峰，行車時間是平日的4倍，而竹山到中興、北上的霧峰系統到霧峰約是平日的3倍。

高公局為了紓解車潮，下午2點到晚上9點，國5蘇澳至頭城段各交流道北上入口匝道將實施高乘載管制，同時提醒用路人，雨天行車務必與前車保持足夠之安全車距，並注意行車安全。