避開7塞爆路段！連假次日搭「88條國道客運」省時＋享85折優惠

▲公路總局公布截至上午11點為止塞車路段。（圖／資料照）

記者曹悅華／台北報導

元旦連續假期來到第二天，交通部公路總局表示今（30）上午，台65線（南下）11K~12K土城交流道、台66線（東行）23K~27K大溪交流道接國3省等7路段車多，其餘道路況順暢，若想要更加省時及省錢，建議民眾轉搭88條國道客運，或是出門前先查詢路況。

公路總局說明，截至上午11點，台65線（南下）11K~12K土城交流道、台66線（東行）23K~27K大溪交流道接國3、台74線東向35K至39K匯入國道3號南下霧峰系統交流道、台14甲線東向5K至10K清境農場路段、台88線東向15K萬丹路段及21K國3竹田系統交流道、台86線（東行）17~18.6K與台19甲線路口等7路段車多，請用路人注意避開上述路段，小心駕駛。

▲元旦連假國道客運平均85折優惠。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

另外，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局補充這次元旦連假共15家業者88條國道客運重點疏運路線，於28日0時起至明（108）年1月1日24時止，推出平均85折之優惠；國道客運轉乘在地客運優惠措施擴大至所有國道客運路線、台鐵及高鐵，均提供民眾使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程（8公里）或市區客運一段票免費措施（高鐵快捷公車除外），並持續實施「台灣好行」客運路線電子票證半價優惠（共42條路線），以鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊。

公路總局進一步提到，會協調客運業者視人潮機動增班，自12月28日起至昨日（29）24時止，西部國道客運共計行駛21,586班次，疏運427,436人；國道5號客運路線共計行駛3,761班次，疏運67,690人；實施優惠之路線共計行駛14,597班次，疏運288,145人。

最後，公路總局提醒，於連續假日期間，針對省、縣道周邊易發生壅塞之風景區路段均規劃有替代路線，此外於重要路口設有可變資訊系統發布路況資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場、並加強違規取締等交通管制措施，請民眾多利用省道即時交通資訊APP查詢最新路況資訊。