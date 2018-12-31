訂嘸車票沒關係！元旦收假「雙鐵搭乘攻略」照樣輕鬆返家

▲明天是元旦連續假期的收假日，雙鐵搭乘狀況踴躍，可以說是一票難求。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

轉眼間，元旦4天假期已經來到第3天，眼看明（1）就是收假日，不少民眾都在煩惱沒訂到車票怎麼辦才好。對此，《ETtoday新聞雲》記者特別整理出「雙鐵搭乘攻略」，還沒買票的人趕快收藏這篇吧！

▲真的搶不到台鐵車票的民眾，當日有開放購買站票，可多加利用。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵：當日購買站票

台鐵局表示，收假當天長途尖峰路段的車票皆已完售，不過當天台鐵有發售東線（含跨線）新自強號無座票，每班限量發售120張，且僅於乘車當日於車站售票窗口發售，不提前預售，需要的民眾可以多加利用。

此外，樹林到花蓮對號區間快車有增加2列次，共8列次，還提供優惠票價，台北到宜蘭100元、台北到花蓮200元；同時間加開彰化到高雄間區間快車，同樣曾增加2列次，共8列次可利用。

▲不管是南下還是北上的高鐵，明早後皆屬「熱銷車次」。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵：搭乘自由座

高鐵部分，據網站資料顯示，早上（08:35）之後南下列車皆顯示為「熱銷車次」，等於起床以後都是接近客滿的狀態，一直到晚上；北上列車則是在在一大早（06:55）就全為「熱銷車次」，同樣滿到晚上。高鐵提醒，疏運期間各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊聯名卡、一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座（詳情參閱各車次自由座車廂配置數），民眾可多加利用。