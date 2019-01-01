元旦首場　台南市巨人盃國際青少年棒賽開幕

▲「2019台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽」，元旦起一連5天在台南市熱血競技，台南市長黃偉哲1日親自主持開幕式。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府推出「2019台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽」，與大家一同慶祝新年到來，計有日本6隊及來自全國29支棒球勁旅，元旦起一連5天在遠東科大棒球場、嘉藥科大棒球場、小北A、B棒球場、善化國小棒球場、金城文小45棒球場、歸仁國中棒球場熱血競技。

台南市長黃偉哲1日親自主持開幕式，嘉勉選手們盡最大的努力展現運動家的精神。黃偉哲市長首先祝福各位選手新年快樂。黃偉哲市長認為棒球是台灣的國球，而台南是台灣棒球發展的重鎮，在這裡我們培育出許多優秀的國際選手，巨人隊是台南現代棒球的一個起源，所以有巨人盃的邀請賽。

黃偉哲市長進一步指出台南的棒球在賴清德院長以及李孟諺前市長以及各位棒界的先進的努力之下，有了許多的成果，也不斷地在成長、茁壯，希望所有參與巨人盃賽事的選手們，都盡最大的努力，展現運動家的精神，在比賽的過程中互相切磋，以球會友，增進球技之外，更透過交流贏得友誼。

日本總領隊安羅岡一樹指出很高興有機會可以帶領中學生可以出國參賽，儘管多年參賽以來，日本隊都沒贏過，代表台灣隊伍實力真的很強，但他認為這是中學生在人生成長過程中，重要的一環。 隨即黃偉哲市長頒發紀念獎牌給外國隊伍，雙方也回贈紀念品，場面溫馨。

台南市體育處表示本賽事是繼台南市2019跨年三部曲特色活動之後，舉辦的首場體育活動，也是年度重要賽事之一。日本每年皆會派隊參賽，今年6隊分別是東村山隊、北關東隊、關西、調布A隊、調布B隊、山形隊，可見台南市巨人盃3級錦標賽已經在國內外打響名號，5天的賽事詳情可至「2019年台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽」臉書粉絲專頁查詢。