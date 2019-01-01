　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

元旦首場　台南市巨人盃國際青少年棒賽開幕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「2019台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽」，元旦起一連5天在台南市熱血競技，台南市長黃偉哲1日親自主持開幕式。（圖／記者林悅翻攝）

▲「2019台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽」，元旦起一連5天在台南市熱血競技，台南市長黃偉哲1日親自主持開幕式。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府推出「2019台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽」，與大家一同慶祝新年到來，計有日本6隊及來自全國29支棒球勁旅，元旦起一連5天在遠東科大棒球場、嘉藥科大棒球場、小北A、B棒球場、善化國小棒球場、金城文小45棒球場、歸仁國中棒球場熱血競技。

台南市長黃偉哲1日親自主持開幕式，嘉勉選手們盡最大的努力展現運動家的精神。黃偉哲市長首先祝福各位選手新年快樂。黃偉哲市長認為棒球是台灣的國球，而台南是台灣棒球發展的重鎮，在這裡我們培育出許多優秀的國際選手，巨人隊是台南現代棒球的一個起源，所以有巨人盃的邀請賽。

黃偉哲市長進一步指出台南的棒球在賴清德院長以及李孟諺前市長以及各位棒界的先進的努力之下，有了許多的成果，也不斷地在成長、茁壯，希望所有參與巨人盃賽事的選手們，都盡最大的努力，展現運動家的精神，在比賽的過程中互相切磋，以球會友，增進球技之外，更透過交流贏得友誼。

日本總領隊安羅岡一樹指出很高興有機會可以帶領中學生可以出國參賽，儘管多年參賽以來，日本隊都沒贏過，代表台灣隊伍實力真的很強，但他認為這是中學生在人生成長過程中，重要的一環。 隨即黃偉哲市長頒發紀念獎牌給外國隊伍，雙方也回贈紀念品，場面溫馨。

台南市體育處表示本賽事是繼台南市2019跨年三部曲特色活動之後，舉辦的首場體育活動，也是年度重要賽事之一。日本每年皆會派隊參賽，今年6隊分別是東村山隊、北關東隊、關西、調布A隊、調布B隊、山形隊，可見台南市巨人盃3級錦標賽已經在國內外打響名號，5天的賽事詳情可至「2019年台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽」臉書粉絲專頁查詢。

ET快訊
夫妻人工授精產女　無恥醫竟「自己射」...42年後才知
快訊／西門町武昌街火警　人潮眾多警消搶救中
耗資1.2億元10萬發狂噴　雪梨絕美煙火出包「停在2018年

關鍵字：元旦,台南市,巨人盃,青少年,棒賽

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跨年夜與女友吵架！長庚接駁車司機「跳匝道慘死」　她全程躲態度冷靜

跨年悲劇！　5少遊碧潭「3人擠天鵝船」拍照翻覆　1人溺斃

狂揍10下！女友「鼻血狂噴」顱內出血　健身教練怒：她先丟熱咖啡

主廚搶銀行「消失的10萬」找到了　貨車司機撿走畫面曝光

獨／吃雞肉飯沒位子竟報案「有糾紛」　警怒：奧客無極限

「去年台灣人很阿雜」　韓國瑜元旦致詞「國泰民安靠自己」

馬英九台南大聲唱國歌　96歲眷村媽媽喊謝龍介：馬總統好

解民所苦黃偉哲市長　元旦與黃背心志工同框

元旦首場　台南市巨人盃國際青少年棒賽開幕

2019諧音「愛你依舊」　新北元旦147對新人登記結婚

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

恐怖3秒殺騎士！79歲翁飛車撞　20歲軍人滿臉鮮血「呼吸漸消失」

李光洙認愛李善彬！　 官方證實：已經5個月了

徐佳瑩合體于文文唱《體面》　 兩人完美和音起雞皮疙瘩啦！

柴犬把自己包裹成「熱狗卷」 爽躺床上網笑：看到一個人形

聲林之王生存週記之哈林導師履歷CHECK

解民所苦黃偉哲市長　元旦與黃背心志工同框

元旦首場　台南市巨人盃國際青少年棒賽開幕

2019諧音「愛你依舊」　新北元旦147對新人登記結婚

永福星星兒家族　運動和文化體驗展開元旦第1天

國慶哥哥喜迎元旦弟弟　雙寶祝大家2019新年快樂

鹿耳門天后宮　豬年迎喜神杯選少年禮官、仙女

台南市統籌分配款6都最少　黃偉哲：努力再力爭

台中花博「市民專用道」啟用　開園10分鐘湧千人

七大工會聯合相挺　支持郭國文補選台南立委

完善快速恢復環境　跨年三部曲乾淨迎新年

蔡依林首唱新歌最後「擦汗」曝原因！　下台看這個感動哭了

喜歡一個人逛街、看電影　代表你心思細膩，擁有四項迷人特質

合歡山追雪客意外驚喜！ 見證全台公路最高點元旦升旗

不花錢也能玩整天！粉紅貨櫃、天然溫泉　桃園6大新開景點

中日會長盃／和興和局止7連敗　教頭：讓球員多磨練

嘉義惡男虐殺1貓1狗　動保志工飛車250K鬼門關前搶救13隻

Outlander＆日蝕改裝看這！三菱東京展還有超帥得利卡

習近平發表新年賀詞　書架上「7張新照片」藏2018年亮點

中美建交見證人！卡特籲避免「現代冷戰」：美應認知無權干涉中國

肉鬆蛋捲、雞仔都開罸　桃機跨年查獲6起攜帶肉品入境案

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

韓國瑜首次跨年倒數　夢時代90..

高雄瘋跨年／倒數結束　輕軌站被..

台中跨年雙主場　110秒花朵燈..

吳蕚洋合體李麗芬　網讚年度經典

韓國瑜抵達跨年倒數　現場「戴領..

阿里山公路旁釣蝦園區　親子共遊..

義大999秒煙火秀　吸引逾15..

安心亞跨年　夢時代唱開場辣翻

新年第一撞！370Z跑車打滑衝..

響應全台首富！獸醫院急診費漲6..

王惠美許3個新希望　送碗粿發糕

焦黑死豬漂金門　急噴消毒水送檢

紫南宮人龍7公里！「豬來福錢母..

馬英九歲末談話　元旦參加台南升..

更多熱門

相關新聞

新北元旦147對新人登記結婚

2019年諧音「愛你依舊」，許多新人選在元旦登記結婚，寓意一起牽手迎接幸福，新北市戶政事務所共有147對新人在這天完成人生終身大事，象徵新的一年新的開始。

永福星星兒　展開元旦第1天

台南統籌款最少　黃偉哲再力爭

頂刺骨寒風　岸巡強化查緝非洲豬瘟

元旦假期　警陸空總動員投入交疏

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

張惠妹淋雨1hr擦臉邊唱　曝下台妝容

網聽膩她唱舊歌！謝金燕：不要再唱跨年

棄車輕生！長庚接駁車司機跳匝道亡

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

EXO KAI爆熱戀BP JENNIE！

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

電影院聽小孩哭鬧　他一句秒殺

跨年沉默倒數！護理師趴窗看煙火30秒

孫安佐超強潛能又+1！靠這個收服獄友…PTT蓋2千樓讚爆

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

KAI撞見JENNIE與MINO對視！

女工人含淚從35樓工地躍下　老公目睹過程淚崩

金宇彬澳洲跨年！身旁申敏兒緊勾他

紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿辣爆！

8客前中邪式墜亡　長庚司機自殺原因曝

更多

最夯影音

更多

轎車亂停5天！電話都打不通　地主怒拿保鮮膜手工「鍍膜」

句尾要加Skr、care要加s　盤點2018年流行的那些事

Angelababy被網友虧走音 發文萌問:請問我哪一段跑了呀

羅志祥唱胡彥斌唱到崩潰　模仿王嘉爾Aite Aite Aite玩壞啦！

「耶～我住嘉義我叫曾敬堯」　人肉佔位扭屁求上爆料公社

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面