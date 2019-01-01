頂著刺骨寒風　岸巡11大隊強化查緝非洲豬瘟入境

▲海巡署南部分署元旦期間，頂著寒風刺骨，加強查緝不法勤務。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

海巡署南部分署第一一岸巡隊因應元旦連續假期，於107年12月29日夜間起至108年1月1日止，頂著寒風，針對台南、高雄沿海地區岸際進行勤務強化作為專案任務，共派遣12艇、25車、93人次擴大巡邏勤務能量，未發現不法情事及查獲違禁品情事，彰顯加強查緝打擊不法決心。

▲岸巡一一隊元旦連假加強查緝不法強度勤務▼

第一一岸巡隊在元旦假期期間，特別強化各漁港船筏進出港安全檢查工作，加強岸際防風林、空屋、涵洞、下水道等處實施加強巡查勤務，並針對可疑人車實施攔檢，冀望達到嚇阻不法情事發生。

尤其大陸地區爆發「非洲豬瘟」疫情，且已持續數月，並有逐漸擴大蔓延趨勢，為防範疫情入侵國內，造成民生經濟重大影響。這次勤務特別針對進港船隻加強檢查，查察是否攜帶大陸肉製品進港情形，並加強巡查岸際是否有死亡豬隻漂流狀況，嚴密杜絕豬瘟疫情進入國內。

南部分署第一一岸巡隊表示，年節將屆，民生物資需求增加，以往常發現有不法份子趁機走私農漁畜產品，影響國內經濟秩序。由於走私物品未經合格安全檢驗，有引發食品安全問題虞慮，何況大陸非洲豬瘟疫情嚴重擴散，該隊將徹底杜絕走私、偷渡等不法情事，阻絕非洲豬瘟疫情於境外，確保國人生命財產安全。