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2019諧音「愛你依舊」　新北元旦147對新人登記結婚

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▲ 2019諧音「愛你依舊」 新北元旦147對新人登記結婚。（圖／新北市民政局提供）

▲ 2019諧音「愛你依舊」，新北元旦147對新人登記結婚。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019年諧音「愛你依舊」，許多新人選在元旦登記結婚，寓意一起牽手迎接幸福，新北市戶政事務所共有147對新人在這天完成人生終身大事，象徵新的一年新的開始。

民政局戶政科長顏耀明表示，很多新人特別選在1月1日辦理結婚登記，因為日子好記不怕另外一半忘記，各戶所更別出心裁打造結婚專區供新人拍照留念，並贈送節日限定的結婚禮品，期望能為新人留下滿滿幸福的回憶。

▲ 2019諧音「愛你依舊」 新北元旦147對新人登記結婚。（圖／新北市民政局提供）

▲ 2019諧音「愛你依舊」，泰山戶政事務所設計獅王造型的3D壁畫。

顏耀明說，泰山戶政事務所設計獅王造型的3D壁畫，打造「泰山祥獅守護幸福滿滿」的結婚專區，並贈送特製限量版的獅王愛情御守１對，願祥獅守護良緣幸福滿滿。永和戶所致贈卡哇伊風的「結婚喜蛋」，喜蛋內裝有紅棗、桂圓、花生、瓜子，有早生貴子、代代相傳之吉祥寓意。另外，瑞芳戶政事務所則致贈一套兩瓶的「幸福嚐酒」，分別是蜜桃酒與蜜梅酒，「酒」音同「久」，有祝福新人婚姻幸福、長長久久的意涵。

三重戶所新人李先生笑說，當老婆是公司新進人員時就對她一見鍾情，刻意以學長照顧學妹為理由積極追求。兩人婚宴早已辦妥，但特地等了1個月，選在2019年1月1日登記結婚，就是要紀念愛情長跑11年。

中和戶所新人鄭先生說，自己在傳統市場賣豬肉，老婆丁小姐為了他，辭掉朝九晚五的穩定工作，倆人每天一大清早就在傳統市場賣豬肉，丁小姐說自己並不後悔，並甜蜜地說雖然老公常常工作一整天很累，但還是會為她準備美味晚餐，還會彈好聽的吉他給她聽，自己可是「文青豬肉哥」的頭號粉絲，選擇1月1日一年之初辦理結婚登記，就是希望喜事能延續一整年。

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關鍵字：新北,元旦,結婚,戶政事務所

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