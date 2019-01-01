台南市統籌分配款6都最少　黃偉哲：努力再力爭

▲針對台南市統籌分配款6都最少一事，市長黃偉哲表示會努力再力爭一般性的補助款能多一些。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年度統籌款分配已定，台北市獲配金額最多，新北市的統籌款增額、增幅居6都之冠，而台南市的統籌分配款不僅總額最少，增幅也最少，台南市長黃偉哲表示會持續跟中央爭取。

6都的統籌分配款出爐，比起去年額度都有增加，其中台南市總額204.93億元，比起去年增加9.47億元，增幅4.84％，不僅總額是6都中最少，增幅也是。

黃偉哲表示，中央對地方的補助分成3個區塊，第1個是統籌分配稅款，第2個是一般性補助，第3個是專案性補助，所謂專案性補助就是競爭型，「你提出專案跟其他縣市來做競爭，績優者得，那除了專案性補助之外，其實一般性補助不僅是6都，是全國的縣市裡面算不錯的。」

黃偉哲說，跟去年同比下來，台南是成長率比較低，但因為去年台南獲得的統籌分配稅款基數比較高，所以說也不能每年都讓台南得最高，所以去年台南的統籌分配稅款的成長率是比較高，所以今年是比較低一點，他覺得其實雖不滿意，也沒有辦法接受，但是還會努力再力爭，希望在一般性補助裡面，能夠給台南市獲得稍稍的補償，因為重北輕南是過去常常會批評中央政府對南部的民眾比較虧欠，如果今年按照這個角度來看，「我們的統籌分配稅款成長率是偏低的話，我們希望說其他的補助款能夠多給我們一點，一方面扭轉重北輕南，一方面獲得一個區域平衡。」

此外，黃偉哲說，「今年成長率最高的地方是新北市，新北市4百萬人，賴清德院長是新北市人，也是台南市人，所以我們覺得其實去年高一點今年稍微低一點，其他項目再補我們一點，他覺得其實倒還比較好一點。所以不管如何，將來行政院院會還是會去跟中央力爭。上次的行政院會告訴我們說已經有公式，那這個公式對我們公平不公平，將來還是有討論的空間，總之立法院如果正本清源，立法院趕快通過財政收支劃分法，能夠讓南部的縣市多得到一些，來平衡南北差距，這才是正本清源的王道。」