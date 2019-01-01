永福星星兒家族　運動和文化體驗展開元旦第1天

▲台南市永福國小自行組成的星星兒家族團隊，前往鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願，今年有十多人主動參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小自行組成的星星兒家族團隊，數十年來依然堅持傳統，在新年的第1天到市政府西拉雅廣場及週邊進行自主健走活動，隨後前往鹿耳門天后宮拿新年許願牌祈福許願，健行路線如同十幾年前的路線一樣，今年有十多人主動參與！

值得一提的是，最近幾年因為空污嚴重，去年2018年元旦時，星星兒家族向媽祖許願「空污散去」，星星兒家族親師生也身體力行節能減碳，果然去年根據環保署統計，2018一整年空污情形有所改善，好幾個在冬季因空污好發過敏症狀的星星兒也減緩症狀。

「空污雖有減緩，但還是不夠！！」1位已在工作的肯納青年說。也有星星兒直呼「媽姐娘娘好靈驗，都有聽到星星兒家族的祈福！」，永福星星兒家族說這幾十年在新年元旦的傳統健行運動，及祈福課程在去年差點因空污而無法在戶外如期舉行！為了讓課程能夠永續進行，今年孩子們還是許願大家一起節能減碳，讓每年的第1天都能起個大早一起運動，一起許願！

還有星星兒家庭相約，下個月農曆新年也要回到「台灣之門─鹿耳門天后宮」一起過「台灣年」，也順便互相檢驗一下各自在「多運動，一起節能減碳降空污」的功課是否有達成，讓師長們為此自發與互動的共好具體行動大感辛慰！

永福國小特教老師表示最近幾年所有新年活動，皆由畢業的肯納青年學生和家長們自主發起聯絡，已形成特教界少見的互助學習型組織，今年的健行及祈福活動還好沒有因為空污而有改變，讓肯納青年們直呼「還好媽姐和眾神明保祐！！」。而且在活動中還一邊健行一邊觀察週邊的植物及天空和空氣品質情形，也有對星星兒特別提出，若要改善空污，就得要節約能源使用；還有星星兒在鹿耳門天后宮的參訪中，也不再拿線香拜神，改以雙手合十祈福。

今年星星兒們也因鹿耳門天后宮要整修，還特別觀察了新屋瓦和無屋瓦的廟頂、傳統廟宇木結構和剪黏的力學原理，和了解鄭成功登陸台灣與天干地支及安太歲的歷史原由及進香團神明間的科儀等等 ，永福星星幫的親師生在元旦連假一樣精神奕奕，在運動健身中也玩出觀察力！！也期望年年都有好天氣好空氣可以在每年的第一天就相聚一起健行運動祈福許願！！

永福特教老師表示為了加強星星兒的自信心，特別在「潛能開發」的「社交課程」中再加入「許願祈福課」，就是在元旦健走後和家族成員到鹿耳門天后宮參訪，並領取媽祖許願牌回顧過去的1年，然後在神明面前立誓，寫下新年新希望並請星星兒自己在香爐前「過火」並掛上龍柱以「增強自己的信心」。10多年過去了，部分成員也上大學，部分畢業的同學透過媒合已找到合適的工作 ，或參與學校的職訓實習課程，也和成員們分享求學和工作的經驗，還有肯納青年得到全國才藝大賽及游泳比賽前3名，也有星星兒完成到身障安養院關懷長者的心願！也有肯納家族成員昨晚還和家人前往跨年晚會，跨年後一大早就起床健行，精神可嘉！

特別值得一提的是，今天拿許願牌時大排長龍，星星兒們也都能按照順序耐心的等候， 讓老師們覺得同學們真的很努力的學習如何融入主流社會的方法，讓老師和家長們都備感溫馨！星星兒對環保議題和政治特別感興趣，在活動進行中提出自己的想法，在老師和家長的引導下，也寫下「空污散去」「世界和平，永遠幸福」「智慧大開，事半功倍」的願望！

一位正在謀職的肯納青年家長憂心忡忡的說，某些程度上來說，肯納星星兒畢業後就失業，也增加家庭和社會福利的支出，期待社會大眾都漸能理解星星兒的「與眾不同」，也希望能友善與平等的對待。