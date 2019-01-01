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戶政人員通知當爸了！生父欄請來填寫　真相曝光他氣炸怒告

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▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲。示意圖與本案無關。（圖／CFP）

突發中心／新北報導

台北一名吳姓女子與謝姓前夫離婚後，馬上就與張姓男子再婚；後來在報新生兒戶口時，戶政事務所回推懷孕日期找來謝男，讓對方認為自己遭劈腿怒告2人通姦。一審新北地院判吳女、謝男3個月有期徒刑；他們不服上訴。二審法官依照醫師診斷證明認為，吳女受孕是在離婚後，因此改判無罪，全案仍可上訴。

判決書指出，吳姓女子2016年8月24日與謝姓前夫離婚，後來又與張男結婚，並在隔年的5月3日生下女兒，但因為孩子要報戶口，經戶政人員推算女嬰是在前段婚姻關係中所受胎，因此通知謝男表示生父欄要填寫他的名字。

謝姓丈夫表示，雙方會離婚是因為吳女很長一段時間經常不回家，雖懷疑她在外面有跟其他人交往，但她都否認，直到離婚後，接到戶政事務所通知，才知道她生了一個女兒。他因此認為吳女、張男2人在婚姻還存在時，就有通姦關係。

不過依據斷證明書來看，醫師認為受胎時間應為2016年8月28日前後1、2天，醫學上稱的週數，是從最後一次月經的第一天開始算，不是從受孕日開始算，假設所有人的月經週期是大多數人的30天，則此人就是第16天排卵，排卵的前後2、3天會受孕，但並非所有人的週期都是30天；本案當時確定吳女最後一次月經為2016年8月13日無誤，故生產日2017年5月3日產子，其週數為37.4週，實際受孕日為2016年8月28日左右。

法官審理後認為，依據醫生的說法，縱使吳女、張男曾承認尚未離婚前就發生性行為，但受孕日是離婚後，因此改判2人無罪，全案仍可上訴。

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關鍵字：戶政事務所,通姦,離婚,受孕

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