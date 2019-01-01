完善快速恢復環境　跨年三部曲乾淨迎新年

▲台南市環保局配合市府「跨年三部曲」迎新年活動，活動結束立即動員清理場地，迅速恢復原貌，讓全體市民乾淨迎新年。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局配合市府「跨年三部曲」迎新年活動，事先周詳規劃環境整理維護計畫，在3處活動場地配置垃圾桶、資源回收桶及清潔人力，活動結束立即動員清理場地，迅速恢復原貌，讓全體市民乾淨迎新年。



環保局說市府「送別2018年，跨年三部曲」將從北門井仔腳瓦盤鹽田200週年賞夕陽，揮別2018年最後一道夕陽。接著晚上在台南高鐵站廣場舉辦跨年晚會，再到隔天元旦清晨前往二寮迎接2019年第一道曙光，再到新化虎頭埤舉行升旗典禮。過程吸引大量人潮，環保局動員105名清潔人力、10輛清潔車及3輛流動車，配合市府工務局、歸仁區公所及環保志義工，將在各部曲活動結束後，迅速清理各場地環境，恢復潔淨原貌。

環保局表示依據環境整理計畫，清潔人員事先在活動場地及周邊設置大量垃圾桶及資源回收桶，並向周邊攤販宣導，除籲請配合做好垃圾分類工作，也協助向跨年民眾宣導將垃圾分類投入垃圾桶及資源回收桶，共同維護環境。多數攤商及民眾也展現優質公民的環保素養，將垃圾分類分投入垃圾桶或資源回收桶，方便清潔隊員迅速清理場地，恢復原貌。

環保局統計2018年12月31日在北門井仔腳瓦盤鹽田揮別最後一道夕陽，清出0.15公噸垃圾；晚上在台南高鐵站廣場跨年晚會，清理4.5公噸垃圾（不可回收2.7公噸，可回收1.8公噸）；元旦清晨在二寮迎接第一道曙光，則有0.3公噸垃圾；新化虎頭埤舉行升旗典禮清理0.1公噸垃圾，總計跨年活動共清理5.05公噸垃圾（不可回收3.25公噸，可回收1.8公噸），與去年活動的垃圾量相近。