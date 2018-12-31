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家人凌晨脫口6字！台南哥16度寒風「跨年飆車6Km」買奶茶…崩潰：奴性重

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲狂飆就是要買到奶茶給家人喝。示意圖，與本文無關。（圖／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

「我484（是不是）奴性太重......。」台南一名男網友聽見難得回家的家人要喝「麥香奶茶」後，就算外面天氣冷颼颼，31日凌晨1點也是咬牙出門；不過，他住的地方是在北門鄉下，附近唯一的超商並非24小時營業，他只好騎機車直飆到南鯤鯓買，來回騎6公里才買到這罐奶茶，為了就是要達成家人的願望。

男網友在臉書「爆怨公社」PO文說，在31日三更半夜、冷颼颼的天氣裡，他只穿1件薄帽T與薄外套就出門，騎了來回6公里的路，就只為了一句6字「想喝麥香奶茶......」；他也附上一張超商發票與奶茶來證明，收據上時間清楚寫著12月31日凌晨1點30分。

氣象局提到，1日東北季風及南方雲系北移影響，各地天氣仍涼，中南部及東南部雲量漸增，偶有小飄雨，降雨時間不長，多半時間都是雲多狀態，白天溫度將來到23、24度，沒下雨的時候舒適、有下雨的時候天氣較涼，但夜間到清晨仍然蠻冷的，只有16、17度。

▲▼家人凌晨脫口6字！台南哥16度寒風「跨年飆車6Km」買奶茶…崩潰：奴性重（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO真男人，31日凌晨1點也飆車出門。（圖／翻攝自爆怨公社）

在這麼的天氣裡還在凌晨飆車買奶茶，原PO解釋說，因為是住在比較鄉下地方，附近唯一的萊爾富沒有24小時營業， 「而且是難得回來的家人要喝，所以才沒有買一大箱放在家，不然可能會放到過期，好吧，我承認我奴，但我只為我的人、我的狗、我的貓奴......。

網友紛紛留言笑說，「其實你可以衣服外套穿厚一點」、「為了心愛的，一切都值得」、「還好我家走出門就2家小7......」、「到底是住的有多荒涼啊」、「在南鯤鯓。真的好鄉下。好寂靜」、「南鯤鯓感覺更冷」。

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關鍵字：南鯤鯓,台南,奶茶,跨年,爆怨公社

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