　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中「恐龍老爸」帶5歲童看《水行俠》被拒　暴走砸售票亭：等你下班

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

社會中心／台中報導

台中新光影城日前發生一起消費糾紛，一名父親帶著3個小孩要買票看電影《水行俠》，但因其中一名小孩未滿6歲，級別不符，遭售票員拒絕賣票，他竟當著3個孩子面前暴走，怒砸售票台嗆聲「我等你下班」，事後售票員報警提告恐嚇。

影城員工29日將監視器畫面公布在「爆料公社」，指事發於23日，一名男客人帶著小孩來買票看電影，但因小孩級別不符，告知無法賣票，男子氣憤說要去13樓售票處買，但因內部通報過，到13樓還是被擋下來，對方氣得返回1樓售票「展現他的武打技能，一直吼說要等我下班要打我…」已經報警提出恐嚇。

▲▼台中「恐龍老爸」帶5歲童看《水行俠》被拒　暴走砸售票亭：等你下班。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼台中「恐龍老爸」帶5歲童看《水行俠》被拒　暴走砸售票亭：等你下班。（圖／翻攝爆料公社）

▲台中「恐龍老爸」帶5歲童看《水行俠》被拒，暴走砸售票亭：等你下班。（圖／翻攝爆料公社）

影片中，曾男怒氣沖沖返回1樓，拉起紅龍柱的繩子穿越買票人潮，找售票員理論，對著窗口狠狠痛罵，妻子跟在身後不斷勸說，拉他衣服要走，3個孩子也停在外等待，但他不甘心，竟暴走拿起桌上物品、外套砸向售票員，妻兒全程目睹，臨走前還再次回頭飆罵。

警方表示，當天接獲報案後便以恐嚇案受理，但因百貨公司周圍人多車雜，就算調閱周邊監視器也一無所獲，不過後續將依據男子身形、穿著擴大比對，追查其身。目擊者受訪時直呼男子很誇張，當時暴走飆罵說「我花錢來消費，看一場電影，你這什麼態度？你打卡下班，我在這邊等你，我等你下班！」

據悉，附近店家都對男子當時暴走情景印象深刻，他23日下午1時許帶著老婆和3個小孩到新光影城看電影，在1樓買票時表明要看《水行俠》，結果因為是保護級，其中一個小孩才5歲，依規定6歲以下不得觀賞，被售票員拒絕賣票，他不死心上樓又被擋，氣得重返1樓嗆聲。

ET快訊
李興文兒IG秀「整罐大麻」：每天都要攝取　檢警將調查
他月薪30萬！女友「15天刷40萬」卡全爆　未來岳母一句話崩

關鍵字：台中,恐龍家長,電影,影城,新光影城,售票亭,售票員,水行俠,爆料公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／「裸體圍裙正妹」怒譙女歌手GG！　31連爆她「高中玩劈腿出名」

畫面曝光！持槍匪「130秒」劫板橋陽信銀行　騎車逃亡警圍捕

小六童4個月狂買40萬明星周邊商品　家長一發現…怒告31名賣家

帝寶直銷妹血洗700萬判1年！保全「精神毀滅」上吊…母哭：都是為養我

女兒爆男師父「偷吃」女學生　玩到一半被叫出…最後赤裸躺床

影／拔營跑給警消追　「放鳥百岳男」被求償231萬　全部繳完了

不想浪費飛機餐「雞肉米漢堡」　男攜入境被罰3萬元

快訊／16黑衣人闖內科！突襲砸爆中租迪和辦公室　警現場壓制

國道警開路曝光！早產嬰努力撐到台大「母淚崩謝網友」進急診室看兒

影／23歲男大生騎阿里山看日出　慘遭逆向遊覽車「迎面撞死」臉凹陷

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

ft.滅火器！陳其邁玩人體衝浪　網笑：為什麼是正面衝啦XD

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

林志玲親PO「接吻剪影照」　沉默1hr後公開對象了！

2消瘦柴犬遭棄空屋吃飯流淚　徐文良心疼：不要丟下牠們...

撐了4天...體虛黑狗寶寶走了　狗媽淚眼刨土不願離開：醒醒

開門啦！車上熟睡正妹「衣服撐到變形」　爸爸一句話讓網友心碎

連3問「黑糖包裡包什麼？」剝開稠漿爆出…阿婆哎呀驚呼：我有糖尿病

台中「恐龍老爸」帶5歲童看《水行俠》被拒　暴走砸售票亭：等你下班

車堵門口5天！屋主直播「保鮮膜包車」洩憤　萬人觀看：太治癒了

高鐵緊急停駛！「山豬帶小豬」闖軌道　遭列車撞吐血死亡

快訊／地牛翻身！雲林發生規模4.0地震　最大震度4級

快訊／21：44雲林古坑4.0有感地震　中台灣突然一大晃！

李興文24歲兒IG撂英文自爆抽大麻：這很猛！「台灣人太沒幽默感了」

透明藍綿延百公尺！綠島北岸「僧帽水母」大爆發　農業處：千萬別撿

月薪30萬1棟房！女友「15天刷40萬」2卡全爆　未來岳母伸魔爪…他崩潰了

開門啦！車上熟睡正妹「衣服撐到變形」　爸爸一句話讓網友心碎

連3問「黑糖包裡包什麼？」剝開稠漿爆出…阿婆哎呀驚呼：我有糖尿病

「妳老公在家嗎」他找人到家修冷氣　老婆竟慘遭水電工欺負

頑皮喵玩到卡煙囪…耗2小時套索才救出　正妹主人淚滿面：奇蹟！

為贖賓士搶銀行！帥主廚「超正向臉書」起底　曾告白：六福皇宮我的家

川普推特語錄／剛和習近平通完電話　協議取得重大進展啦

台中「恐龍老爸」帶5歲童看《水行俠》被拒　暴走砸售票亭：等你下班

小歪被爆搶人男友！富二代伴遊日本　同車載進基隆千萬豪宅

企排／「牛姊」自評老化程度慢　鄧衍敏：有機會還想當選手

火山噴發引海嘯逾400人死　印尼喀拉喀托之子縮水剩1/4

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

生活熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30..

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

快訊／30日北部11度　這些地..

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽..

男友羞辱懷孕變肥又醜！女友爆哭..

高中失物招領超羞恥！讓男學生夾..

即／雲林4.0有感地震　中台突..

婚前祭拜先父！男友感性問終於點..

阿婆低喊腳好痛　麻醉醫師聽出思..

出國玩！婆婆深夜幫她「激美光療..

爽灌整瓶「豆漿燕麥」結果崩潰了

六都市長簽名比較　網：龍同冷是..

李興文兒自爆嗑麻　軍事教育破功

更多熱門

相關新聞

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

狗狗是最忠心的動物，只要認定了主人，就會毫無保留的付出牠的愛，但事實上，每天還是有許多沒良心的主人要棄養牠們。台中有隻狗狗半年前被飼主載到超商附近丟棄，但牠的心中並沒有生恨，而只是每天乖乖地在原地等待，等待著主人有天會來帶牠回溫暖的家。

府中有鬼　解秘台灣鬼片拍片秘辛

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

沒筷子吃泡麵！網推這支「變形神器」

排水溝工程挖到樹！倒塌壓傷2騎士

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

即／六福皇宮剛收！爆五星副主廚搶陽信銀行

害怕給另一半承諾的「5星座」曝光

Wish、Masha掰了《娛百》　傳找她們接棒

快訊／30日北部11度　這些地區可能下雪

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

朱麗倩看劉德華道歉「台下現暖舉」

姐姐出差！汪眼角泛淚對螢幕「嚶嚶叫」

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

胡迪女友《玩具4》外型大轉變

《延禧》順嬪首曬全家福！網驚：顏值都高

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面