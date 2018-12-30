社會中心／台中報導

台中新光影城日前發生一起消費糾紛，一名父親帶著3個小孩要買票看電影《水行俠》，但因其中一名小孩未滿6歲，級別不符，遭售票員拒絕賣票，他竟當著3個孩子面前暴走，怒砸售票台嗆聲「我等你下班」，事後售票員報警提告恐嚇。

影城員工29日將監視器畫面公布在「爆料公社」，指事發於23日，一名男客人帶著小孩來買票看電影，但因小孩級別不符，告知無法賣票，男子氣憤說要去13樓售票處買，但因內部通報過，到13樓還是被擋下來，對方氣得返回1樓售票「展現他的武打技能，一直吼說要等我下班要打我…」已經報警提出恐嚇。

▲台中「恐龍老爸」帶5歲童看《水行俠》被拒，暴走砸售票亭：等你下班。（圖／翻攝爆料公社）

影片中，曾男怒氣沖沖返回1樓，拉起紅龍柱的繩子穿越買票人潮，找售票員理論，對著窗口狠狠痛罵，妻子跟在身後不斷勸說，拉他衣服要走，3個孩子也停在外等待，但他不甘心，竟暴走拿起桌上物品、外套砸向售票員，妻兒全程目睹，臨走前還再次回頭飆罵。

警方表示，當天接獲報案後便以恐嚇案受理，但因百貨公司周圍人多車雜，就算調閱周邊監視器也一無所獲，不過後續將依據男子身形、穿著擴大比對，追查其身。目擊者受訪時直呼男子很誇張，當時暴走飆罵說「我花錢來消費，看一場電影，你這什麼態度？你打卡下班，我在這邊等你，我等你下班！」

據悉，附近店家都對男子當時暴走情景印象深刻，他23日下午1時許帶著老婆和3個小孩到新光影城看電影，在1樓買票時表明要看《水行俠》，結果因為是保護級，其中一個小孩才5歲，依規定6歲以下不得觀賞，被售票員拒絕賣票，他不死心上樓又被擋，氣得重返1樓嗆聲。