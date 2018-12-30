　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網紅空姐偷吃、官員偷拍　盤點2018「爆料公社揭發10大事件」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼空姐偷吃、官員偷拍　2018年網友揭發的10大事件。（左圖／翻攝自爆料公社；右圖／ETtoday資料照片）

▲「網紅空姐偷吃、官員偷拍」！回顧2018年爆料公社揭發10大事件。（左圖／翻攝自爆料公社；右圖／ETtoday資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

2018年即將進入尾聲，展望未來新的一年的同時，這邊也來回顧一下，今年台灣所發生的大小事。DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看過去一整年有哪些新聞是從爆料公社開始擴散，經由網友發文揭露而發酵的10項社會議題吧。

首先第10.「大媽買美式堅持加珍珠飆罵店員」，今年12月時一名大媽到超商買咖啡要求加珍珠，但店員依公司的規定委拒，沒想到她就開始盧說「我到很多家買咖啡，店員都會給加料，就只有你們不行。」還說要客訴並報警找警察來，奧客行徑讓員警和其他客人都看呆！

▲▼ ▲「惡龍」張錫銘獄中信。（圖／翻攝自「爆料公社」）

▲張錫銘透過親友交代公開信件內容在網路討論。（圖／翻攝自「爆料公社」）

接著第9.「重犯張錫銘上爆料公社陳情」，曾經為重大通緝要犯的張錫銘，今年5月時透過網友在爆料公社分享信件，內容為「受刑人使用作業所得來繳納國民年金保險費」，盼能用保管勞作金繳國民年，替受刑人爭取一份權益，矯正署對於這份陳情則樂觀其成，研擬修正《監獄行刑法》。

第8.「高雄瑞豐夜市水煮玉米4根220元」。一名網友在爆料公社投訴，自己一家4口到瑞豐夜市逛街，想買個水煮玉米來吃，發現攤販沒有標價，老闆也不回應，最後4根水煮玉米「要價220元！」議題發酵後有人認為這價格很嚇人，但也有人認為已經是常態。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲瑞豐夜市某玉米攤的價格嚇傻遊客。（圖／翻攝自爆料公社）

第7.「35周孕婦掛急診被醫師嗆浪費醫療資源」。一名懷孕35週孕婦因褲子全濕，她懷疑自己破水到醫院掛急診，結果被醫生嗆浪費醫療資源；第6.「女信徒雙膝跪地幫妙禪穿鞋」。網友在爆社曝光一張，妙禪戴著墨鏡坐在椅子，下方女信徒跪地幫他換鞋，如此衝擊性的畫面，立刻引發網路轟動。

第5.「姊姊被嘉義未婚夫帶走5天神智不清」。屏東一名王姓女網友指控，自己姐姐被未婚夫帶走，第2天打電話求救「有生命危險」後失聯，第5天返家竟神智不清父母都認不得，加上滿身上的傷讓她好心疼，希望對方能給一個交代。影片上傳後讓網友直呼，「這要不是極度恐懼虐待，就是被下了降頭術吧！」

▲▼羊肉店爆「阿嬤尼龍袋」包米粉下鍋！老闆娘：師傅傳下來的。（圖／東森新聞）

第4.「高雄羊肉店泡尼龍袋煮米粉」。一名網友今年10月在爆社投訴一間羊肉店，竟把米粉連著尼龍網袋，整包丟進滾水鍋裡煮，質疑衛生與食安疑慮。消息曝光後，老闆娘還一度謊稱是10年前的事，直到被爆料者打臉後才改口道歉，流淚懇求民眾原諒、表示未來會改過自新。

3.「澳洲草莓園打工剝削事件」。今年6月一名網友爆料，分享自己在澳洲打工時被剝削，同樣是台灣人的老闆剝削員工還欠薪；第2.「前國發會副主委邱俊榮偷拍」。時任行政院國發會副主委邱俊榮，遭網友抓包在西門捷運站偷拍，儘管邱俊榮當下刪除照片，受害者仍堅決提告，後續邱俊榮也請辭獲准。

1.「網紅空姐偷吃事件」一名張姓網紅空姐今年6月被老公爆料，直言她與一名洪姓攝影師發生婚外情，兩人還回家在夫妻床上激戰，結果全被丈夫架設的隱藏攝影機拍下，消息瞬間成為網路熱門話題。全案張女、洪男各判3個月有期徒刑，如易科罰金9萬元。

▼王女躺在床上，睜大雙眼、不斷轉動眼珠、移動頭部、張大嘴巴，眼神到處亂飄發出「啊～啊～咦～嗚」的怪異聲音。（圖／王父授權提供）

▲▼爆料 女兒被打成神經病。（圖／王父授權提供）

ET快訊
快訊／劉德華確診「罹患流感」　香港7場演唱會全取消
躲過2次安檢！2根「黑綠肉腸」帶入境　YouTuber自首現
快訊／台北跨年一次看懂！市府公布交管圖　3點交通資訊在這
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：爆料公社,網紅空姐,官員偷拍

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網紅空姐偷吃、官員偷拍　盤點2018「爆料公社揭發10大事件」

快訊／台北跨年晚會一次看懂！北市府晚間公布交管圖　3點交通資訊在這

影／躲過2次安檢！2根「黑綠肉腸」帶入境　YouTuber急自首…現省20萬

影／500萬頭獎現身？他PO「刮刮樂中獎照」網暴動　台彩：新北真的刮出1張

影／神隱半個月出面了！關西機場造謠…游男大生「冤枉3聲明」：想回正常生活

更新／北返車潮湧現！「7路段」塞到崩潰　高公局：4事故嚴重影響順暢

2018最後一天國道北上6路段最塞！這些時間改走替代道路

公主女友怕辣！騎士弟暴吼奶奶「要說幾次」　哥忍多年：她連衛生紙都搬回家

越養越白！菌紅素讓紅魚變白魚　 製成乳液竟有美白、淡斑效果

影／防疫霧煞煞！別和百萬罰金過不去　燕窩、皮蛋等食品也不能入境　

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

香蕉哥哥甜吻草莓姐姐！ 「結婚可以大方牽手了」

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

父患漸凍症...阿嬤撿回收掙錢　10歲童捨玩樂照顧「河馬爸爸」

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

網紅空姐偷吃、官員偷拍　盤點2018「爆料公社揭發10大事件」

快訊／台北跨年晚會一次看懂！北市府晚間公布交管圖　3點交通資訊在這

影／躲過2次安檢！2根「黑綠肉腸」帶入境　YouTuber急自首…現省20萬

影／500萬頭獎現身？他PO「刮刮樂中獎照」網暴動　台彩：新北真的刮出1張

影／神隱半個月出面了！關西機場造謠…游男大生「冤枉3聲明」：想回正常生活

更新／北返車潮湧現！「7路段」塞到崩潰　高公局：4事故嚴重影響順暢

2018最後一天國道北上6路段最塞！這些時間改走替代道路

公主女友怕辣！騎士弟暴吼奶奶「要說幾次」　哥忍多年：她連衛生紙都搬回家

越養越白！菌紅素讓紅魚變白魚　 製成乳液竟有美白、淡斑效果

影／防疫霧煞煞！別和百萬罰金過不去　燕窩、皮蛋等食品也不能入境　

年節前後＝情侶分手潮？她曝「3大殘酷原因」：只是剛好而已

孫安佐晚睡「臉狂冒痘痘」曝自拍！　家中追番眼神狂電

快訊／劉德華確診「罹患流感」　香港7場演唱會全取消！

黨主席之爭激辯後　卓榮泰：勝利需要團結

五迷舉手點「這首歌」　阿信傻眼：我要看魔鏡歌詞網！

蘇州世界遺產之旅！走進拙政園宛如走入時光隧道

彩妝收納必學的「分類法」　重度美妝控更要這樣收

曾志偉車禍「2節肋骨裂開」　曝北海道真相：對方整台車滑過來！

披著羊毛的豬？　蘇格蘭莊園驚見「匈牙利綿羊豬」…捲Q如小熊

五月天阿信找「開飛機的好友」同台合唱！解密機師多難考

鄧紫棋罕見變臉：怎麼那麼難聽　立馬神改編...網跪了

生活熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30..

他吃麵被屁孩酸感覺滿窮　反擊後..

睡著妹老公曝光！起底超猛追愛行..

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

地板擦到發亮！房東一看「清潔費..

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾..

熟睡正妹神到了　一句話讓網心碎

快訊／30日北部11度　這些地..

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽..

搭計程車遭喊價　司機整路哭拒載

離婚1個月！外遇妻哭求前夫幫報..

豬隊友帶小孩　她驚兒子穿內褲上..

男友羞辱懷孕變肥又醜！女友爆哭..

更多熱門

相關新聞

恐龍爸帶童看電影被拒　暴走砸影城

台中新光影城日前發生一起消費糾紛，一名父親帶著3個小孩要買票看電影《水行俠》，但因其中一名小孩未滿6歲，級別不符，遭售票員拒絕賣票，他竟當著3個孩子面前暴走，怒砸售票台嗆聲「我等你下班」，事後售票員報警提告恐嚇。警方

沒筷子吃泡麵！網推這支「變形神器」

對面駕駛遠燈直射！閃到騎士崩潰

髮夾彎遇逆向車　重機騎士嚇漏兩滴

重機入彎遇逆向三寶　騎士滲2滴

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

張景嵐「不是不愛，是祝福」爆哭

張善為癱瘓5年近況曝光

他吃麵被屁孩酸感覺滿窮　反擊後悔了

爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒喬泳褲

23歲邊緣妹預告殺10人　網肉搜入浴照

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

孫安佐曝光「美國監獄霸凌真相」

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

柯奐如忍鈕承澤11年：我想活下去

元老「芭樂哥哥」消失18年近況曝光

睡著妹老公曝光！起底超猛追愛行動

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

劉品言小6歲姪女結婚了！

地板擦到發亮！房東一看「清潔費3萬」

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

香蕉哥哥甜吻草莓姐姐！ 「結婚可以大方牽手了」

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面