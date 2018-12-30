網紅空姐偷吃、官員偷拍　盤點2018「爆料公社揭發10大事件」

▲「網紅空姐偷吃、官員偷拍」！回顧2018年爆料公社揭發10大事件。（左圖／翻攝自爆料公社；右圖／ETtoday資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

2018年即將進入尾聲，展望未來新的一年的同時，這邊也來回顧一下，今年台灣所發生的大小事。DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看過去一整年有哪些新聞是從爆料公社開始擴散，經由網友發文揭露而發酵的10項社會議題吧。

首先第10.「大媽買美式堅持加珍珠飆罵店員」，今年12月時一名大媽到超商買咖啡要求加珍珠，但店員依公司的規定委拒，沒想到她就開始盧說「我到很多家買咖啡，店員都會給加料，就只有你們不行。」還說要客訴並報警找警察來，奧客行徑讓員警和其他客人都看呆！

▲張錫銘透過親友交代公開信件內容在網路討論。（圖／翻攝自「爆料公社」）

接著第9.「重犯張錫銘上爆料公社陳情」，曾經為重大通緝要犯的張錫銘，今年5月時透過網友在爆料公社分享信件，內容為「受刑人使用作業所得來繳納國民年金保險費」，盼能用保管勞作金繳國民年，替受刑人爭取一份權益，矯正署對於這份陳情則樂觀其成，研擬修正《監獄行刑法》。

第8.「高雄瑞豐夜市水煮玉米4根220元」。一名網友在爆料公社投訴，自己一家4口到瑞豐夜市逛街，想買個水煮玉米來吃，發現攤販沒有標價，老闆也不回應，最後4根水煮玉米「要價220元！」議題發酵後有人認為這價格很嚇人，但也有人認為已經是常態。

▲瑞豐夜市某玉米攤的價格嚇傻遊客。（圖／翻攝自爆料公社）

第7.「35周孕婦掛急診被醫師嗆浪費醫療資源」。一名懷孕35週孕婦因褲子全濕，她懷疑自己破水到醫院掛急診，結果被醫生嗆浪費醫療資源；第6.「女信徒雙膝跪地幫妙禪穿鞋」。網友在爆社曝光一張，妙禪戴著墨鏡坐在椅子，下方女信徒跪地幫他換鞋，如此衝擊性的畫面，立刻引發網路轟動。

第5.「姊姊被嘉義未婚夫帶走5天神智不清」。屏東一名王姓女網友指控，自己姐姐被未婚夫帶走，第2天打電話求救「有生命危險」後失聯，第5天返家竟神智不清父母都認不得，加上滿身上的傷讓她好心疼，希望對方能給一個交代。影片上傳後讓網友直呼，「這要不是極度恐懼虐待，就是被下了降頭術吧！」

第4.「高雄羊肉店泡尼龍袋煮米粉」。一名網友今年10月在爆社投訴一間羊肉店，竟把米粉連著尼龍網袋，整包丟進滾水鍋裡煮，質疑衛生與食安疑慮。消息曝光後，老闆娘還一度謊稱是10年前的事，直到被爆料者打臉後才改口道歉，流淚懇求民眾原諒、表示未來會改過自新。

3.「澳洲草莓園打工剝削事件」。今年6月一名網友爆料，分享自己在澳洲打工時被剝削，同樣是台灣人的老闆剝削員工還欠薪；第2.「前國發會副主委邱俊榮偷拍」。時任行政院國發會副主委邱俊榮，遭網友抓包在西門捷運站偷拍，儘管邱俊榮當下刪除照片，受害者仍堅決提告，後續邱俊榮也請辭獲准。

1.「網紅空姐偷吃事件」一名張姓網紅空姐今年6月被老公爆料，直言她與一名洪姓攝影師發生婚外情，兩人還回家在夫妻床上激戰，結果全被丈夫架設的隱藏攝影機拍下，消息瞬間成為網路熱門話題。全案張女、洪男各判3個月有期徒刑，如易科罰金9萬元。

▼王女躺在床上，睜大雙眼、不斷轉動眼珠、移動頭部、張大嘴巴，眼神到處亂飄發出「啊～啊～咦～嗚」的怪異聲音。（圖／王父授權提供）