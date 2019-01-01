新年第一撞！370Z跑車打滑「騎上」樹叢　2男嚇站路邊

▲370Z跑車駕駛跨完年就衝進樹叢。（圖／翻攝自Facebook／139、148縣道追焦團）

網搜小組／綜合報導

剛跨完年就把車撞壞？江姓網友在臉書「139、148縣道追焦團」PO出一張照片提醒，有一輛白車在陸橋剛進來的地方打滑，結果整輛車衝進旁邊的樹叢裡，請路過的同好們小心。但很快就有眼尖網友發現，這輛新年第一撞的車是Nissan（日產汽車）370Z跑車，忍不住留言直呼，「好可惜呀！」

照片中，只見白色的370Z跑車卡在樹木與草叢之間，一旁還站著至少兩名男子，不知道是在等待道路救援還是其他路過幫忙的民眾，雖然單從照片上來看車身外觀似乎沒有很嚴重的損壞，但想必還是得花上一筆不小的修車費。

江姓網友提到，車子是在陸橋附近打滑，才會直接衝進樹叢裡。其實，148縣道橫跨彰化，從王功直達南投草屯，中間會與著名的139縣道交會，是彰投地區熱門的自行車或重機跑山路線，尤其139縣道同時擁有筆直的山路和許多驚險彎道，一個不注意就容易發生車禍，彰化縣政府2018年10月才增設900顆反光標記和40支防撞交通桿，目的就是希望用路人能減速慢行。

而139縣道去年9月11日第一次舉辦路祭，一共準備100桌供品，根據警方統計，同年間（路祭之前）已發生183件大小車禍，其中有2人死亡、147人輕重傷，因此傳出抓交替、鐮刀煞等民間說法；沒想到才拜完3天就又發生拖板車拉桿突然斷裂的事故，造成車頭、車身分離，幸好沒有人傷亡，也讓附近居民忍不住感嘆，真的是有拜有差。