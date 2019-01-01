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跨年「沙丁魚潮」再臨！MRT擠爆「至少卡15min」　北市府供2方式疏散

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記者鄒鎮宇／綜合報導

「2018台北最HIGH新年城」跨年活動結束，北市府廣場前的人潮也隨著煙火的結束而慢慢散去，因此北捷也進入跨年的備戰狀態。目前北捷市府站也是人潮爆滿，光是要進入捷運站內部都需要至少20分鐘以上。對此，台北市政府也提供「公車」、「步行轉乘」等兩種方式供民眾參考。

為了解決跨年的人潮疏散問題，北市府也規劃北捷外的方式，希望民眾可以透過轉成公車、專車等方式，快速又安全地返家；另外，捷運公司也不休息，並建議民眾可以先步行至他站（如紅線的國父紀念館、藍線的永春站）搭乘，避免人潮全擠在同一站。

▲▼跨年「沙丁魚潮」再臨！市府站擠爆「進入要15分鐘」　北市府供2方式疏散。（圖／記者季相儒攝）

▲市府站目前被擠爆。（圖／記者季相儒攝）

台北市公共運輸處特別規劃3線散場接駁公車（108年1月1日0點起至1點30分）。另外，行經該區周邊近64線公車亦配合延後收班；至於其他公車路線，也將依照民眾需求機動加密班次，以因應參與跨年民眾輸運服務需要。

▲▼北市跨年散場接駁公車。（圖／北市交通局提供）

接駁車路線、目的地及搭乘點：

1號線：往捷運台北車站，仁愛路／延吉街口搭乘。
2號線：往捷運公館站，基隆路／信義路4段450巷口，「吳興街口」站候車亭搭乘。
3號線：往木柵、景美、深坑，松德路／信義路口搭乘。

▲▼北市跨年散場接駁公車。（圖／北市交通局提供）

公車延後收班：

1.行經信義計畫區：跨年當日行經信義計畫區部分公車路線末班車將配合調整延後，其中直行忠孝東路之公車路線經信義2.商圈約2點，非直行忠孝東路之公車路線經信義商圈約為1點30分。
3.非行經信義商圈周邊之捷運接駁公車：配合延後收班之公車路線，末班車經捷運站預估約為1點。
4.行經貓空地區之公車：小10公車末班車發車時間延後收班至1點；棕15路公車末班車發車時間延後收班至1點30分。

公運處提醒民眾，散場時則請多加留意公車站牌上公告及指引標示抵達各散場公車集結點。另參與跨年人潮眾多，而捷運與公車輸運能量有限，公共運輸處呼籲步行可抵達跨年晚會會場之居民，活動結束後建議以散步方式返家，免除排隊搭車及塞車之苦。

ET快訊
跨年「沙丁魚潮」MRT擠爆至少卡15分　北市供2方式疏散
快訊／乘客面前棄車輕生！長庚接駁車司機　跳匝道慘死

關鍵字：市政府,沙丁魚,市政府站,捷運

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