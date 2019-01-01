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影／高雄義大跨年999秒煙火秀　吸引逾15萬人

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記者宋德威／高雄報導

高雄唯一的跨年煙火秀「2019紫耀義大‧義起享樂 3D藝術煙火秀」31日晚盛大登場，施放999秒煙火，整體設計大升級，打造全台首創大型矩陣煙火，煙火施放角度不設限，以3D立體效果驚艷全場，還大玩創意與回憶，除了有神奇的夜間彩虹、還有經典遊戲貪食蛇、俄羅斯方塊等圖騰串連綻放。

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

今年更獨家推出360度漩渦煙火，以轉動式施放法，形塑出時空漩渦般的美景，奇幻浪漫，一場天空中的異想派對，絕美驚艷南台灣的夜空，現場估計吸引逾15萬人一同歡迎2019年。不少民眾攜家帶眷，還有年輕人把帳篷也帶來現場。

義大世界跨年活動今年邁向第10屆，煙火秀已是南台灣知名跨年景點之一，今年分為四大篇章，主打3D藝術煙火，特別架設一個超大型立體矩陣，使煙火可往四面八方綻放，搭配科技精密計算點位及間隔距離，和民眾在夜空玩遊戲，像是萬花筒、俄羅斯方塊、貪食蛇、七巧板等經典遊戲都在夜空閃耀。

主辦單位表示，今年跨年除了精彩煙火秀，整個園區從早到晚都有精彩活動。在第4篇章中煙火的最高潮，透過絕美高空煙火和矩陣煙火交錯綻放，形成神奇的夜間彩虹，讓民眾感覺浪漫又驚喜，還有超震撼的極速環場煙火，為新年帶來正能量。整場煙火秀充滿歡樂與奇幻，與民眾在新年首日一起享樂，一起開場夜空派對。

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）

▲現場攝影玩家群聚一堂。

▲▼義大世界煙火秀，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 ,下同）
 

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關鍵字：高雄,煙火,晚會,韓國瑜,跨年,義大

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