告別2018酸甜苦辣　柯文哲：台灣向前走、迎向2019

▲台北市狂放電跨年晚會，柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

迎接2019年到來前，北市府準備了「2018台北最HIGH新年城」跨年活動，在31日晚間7點開始陪民眾一路嗨到凌晨。隨著12點接近，也象徵將要正式告別2018年，台北市長柯文哲約在11點55分左右登台，除了感謝公務員努力外，也表示，不管怎麼酸甜苦辣，「2018年即將結束，讓台灣向前走、迎向2019。」

台北市長柯文哲表示，台北101跨年晚會是CNN推薦全球最佳十大跨年城市景點，每年有在這地方幾十萬人聚集在這裡，這是我們向世界行銷台北的舞台，「希望不只是跨年的晚會，還要有更多活動讓台北可以成為一生必去的亞洲必遊的城市。」

柯文哲接著說，跨年晚會每年都要辦，公務員也是很認真地在尋求創新，「今年不管是電商、電競、電音，也是一種創新努力，感謝公務員願意嘗試創新努力」；最後柯說，不管怎麼酸甜苦辣，2018年即將結束，讓台灣向前走迎向2019。

隨後柯文哲被問到2019願望，他笑說，「吃得好、睡得好，不過這很難，特別是要睡得飽很困難」；柯也說，其實他最喜歡的娛樂是讀書，「可是也沒什麼時間讀書。」而柯文哲也趁機行銷，跨年結束後，接著還有台北燈節、杜鵑花節，接著還要去划龍舟，「反正台北市一年到頭都有好吃好玩的地方。」