80萬人擠爆夢時代！韓國瑜吻佳芬姐同跨年　豪語「高雄突破3紀錄」

▲高雄市長韓國瑜在台上被拱要親吻夫人 。（圖／記者地方中心翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

2018年來到2019年對高雄市長韓國瑜來說相當特別，因為這是他當選後首度以高雄市長身份出席跨年活動，這一次他和夫人李佳芬一起來到現場跨年，韓國瑜表示這場跨年活動突破三項紀錄，分別是人潮、熱情與天氣。

韓國瑜表示這一場夢時代跨年演唱會最少破了三個紀錄，第一個是現場超過80萬人，跟其他縣市相比是最多，第二個紀錄是「高雄跨年街頭洋溢一片歡笑，我們的高雄鄉親都充滿了熱情，來到我們高雄觀光旅遊兼跨年的好朋友，都可以感受到我們高雄人的熱情」，這時候韓國瑜市長還特別問現場群眾對不對，群眾回應：「對」，第三是高雄得天獨厚，所有的縣市跨年，是天氣最好、最溫暖的高雄。

韓國瑜市長也希望告別2018年的不愉快，把所有的憂愁、不快樂的事情都把它拋到九霄雲外，還邀現場八十萬的鄉親一起來唱《祈禱》。隨後主持人也請夫人李佳芬講了一段話，講完剛好剩20秒倒數時間，就在倒數聲中迎接了2019年。

▲韓國瑜市長跟夫人一同出席跨年倒數 。（圖／記者地方中心翻攝）

迎接2019年韓國瑜市長夫妻兩人，也一起同台演唱《月亮代表我的心》，不過歌曲唱到一半，突然被主持人拱說要親夫人李佳芬，韓國瑜突然間變得相當害羞，遲遲不敢吻，主辦單位還特別key上了kiss的心型框在畫面當中，就是希望韓國瑜吻一下，眼看拗不過韓國瑜就親吻了李佳芬的右臉頰，才能夠繼續把歌唱完。

▲韓國瑜市長跟夫人一同出席跨年倒數 。（圖／記者地方中心翻攝）