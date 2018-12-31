　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

高雄瘋跨年／倒數前小麻煩！1少女換氣過度送救護站　走失法鬥大鬧後台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲調皮走失法鬥犬讓工作人遠大喊吃不消 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲調皮走失法鬥犬讓工作人遠大喊吃不消 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

距離跨年倒數不到一個小時的時間，高雄市夢時代跨年演唱會出現狀況，一名少女疑似換氣過度，被人送進了救護站以外，另外還有一隻走失的法鬥犬也被帶進了服務區，不過這隻法鬥犬真的很調皮，力氣很大，一直牽著工作人員跑，讓工作人員直呼真的是跨年倒數前最困難的任務。

大約是在晚間接近11點的時候，工作人員牽了一隻法鬥犬進到了服務區，一開始大家還以為是等等要上台倒數的特別嘉賓，但是隨後才知道原來這是一隻走失的法鬥犬，工作人員先幫忙照顧牠，但不知道這隻法鬥犬是不是也被現場即將倒數氣氛感染，表現特別活潑。

▲調皮走失法鬥犬讓工作人遠大喊吃不消 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一名少女被扶進了救護站。（圖／記者洪正達攝）

工作人員先牽著牠，但是牠到處亂竄，而且力氣相當大，把負責牽著的工作人員幾乎是拖著走，最後乾脆將這隻法鬥犬抱起來，但是牠還是很不安分，讓工作人員開口跟牠說：「別動啦！你很重」，隨後只好又把牠放了下來，讓牠到處跑。

另外在夢時代現場，也發生一名少女被送進了救護站，不知道是不是前一天就來搶位等待過勞、還是現場氣氛太high，造成她換氣過度的情況，不過狀況還好，被留在救護站躺著休息。

ET快訊
90萬人擠爆夢時代！韓國瑜同跨年　豪語高雄破3紀錄
101煙火破雨狂噴360秒！《ETtoday》祝讀者新年快樂
紅白跨年／子瑜迷你裙露長腿！熱舞跳一半「放送事故」網怒
孟耿如唱一半工作人員給海報　脫下口罩是黃子佼

關鍵字：夢時代,法鬥,跨年,走失,換氣過度

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／賴清德娶媳婦！小倆口婚禮「熱舞進場」默契100%　賓客嗨翻

暫列古蹟「屏東蔡家古厝」遭怪手突襲強拆　屋主見慘狀崩潰

影／尾隨住戶進社區搭電梯到頂樓　牛肉批發商小開墜樓亡

騎士消失南橫山區1年「被發現已成白骨」　2男驚恐一晚

巧！六福皇宮主廚5年前偷車、5年後搶銀行　都是他抓的

彰化咖啡店兇殺！36cm武士刀「刺穿背後」捅2刀斃命　狠男羈押禁見

一夜情到一半變性侵！他挨揍逼簽1800萬本票　無罪逆轉判3年2月

台中跨年雙主場！盧秀燕「壓軸5分鐘登台」　10秒祝賀20字快閃

90萬人擠爆夢時代！韓國瑜吻李佳芬同跨年　豪語「高雄突破3紀錄」

高雄瘋跨年／韓國瑜夫妻倒數20分鐘前到場　市長有「小亮點」

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

台中跨年雙主場！盧秀燕「壓軸5分鐘登台」　10秒祝賀20字快閃

90萬人擠爆夢時代！韓國瑜吻李佳芬同跨年　豪語「高雄突破3紀錄」

高雄瘋跨年／韓國瑜夫妻倒數20分鐘前到場　市長有「小亮點」

快訊／吳蕚洋花蓮開嗓！合體李麗芬唱《愛江山更愛美人》　網讚：年度經典

高雄瘋跨年／倒數前小麻煩！1少女換氣過度送救護站　走失法鬥大鬧後台

馬英九與高思博台南感恩談話　元旦將一起參加升旗典禮

台東好物農創市集寒冬送暖　饒慶鈴揮毫贈祈福春聯

金門田浦沙灘驚見「漂流死豬」　防疫所拉封鎖線噴消毒藥水

高雄瘋跨年／安心亞渾圓D奶薄紗透視「誠意十足」　辣腿掀翻夢時代

彰化瘋跨年／「非常女」黃妃晚間登場　120秒煙火臨時喊卡　改以紙彩帶代替

2018年陸劇「宮鬥必勝」　除了《延禧攻略》這10部台灣觀眾最有愛！

告別2018酸甜苦辣　柯文哲：台灣向前走、迎向2019

台中跨年雙主場！盧秀燕「壓軸5分鐘登台」　10秒祝賀20字快閃

90萬人擠爆夢時代！韓國瑜吻李佳芬同跨年　豪語「高雄突破3紀錄」

專業修音響！HEBE跨年《寂寞寂寞就好》真唱洗耳朵　網推爆：收音再差擋不住CD音質

林志玲彈鋼琴、跳現代舞！「仙女下凡」網驚呆：美到窒息

這次換成不能張開眼　珊卓布拉克Netflix最新驚悚電影《蒙上你的眼》

北部第一家！中壢「泰國流水蝦」吃到飽

車禍常嫌產險低賠　富邦泰安各居申訴案比排行榜之首　

101煙火破雨「2018→2019」狂噴360秒！《ETtoday》祝讀者新年快樂

白柴狂奔3秒興奮衝向把拔 為吃零食飛撲重踩「小主人」

地方熱門新聞

響應全台首富！獸醫院急診費漲6..

台中跨年　交管措施照過來！

安心亞跨年　夢時代唱開場辣翻

台南跨年活動　交通疏導資訊

畢書盡花蓮倒數　吳萼洋李麗芬合..

迎新年　彰化跨年追星

台東歲末跨年晚會　SAYA擔綱..

桃園跨年晚會　超強卡司輪番獻唱

屏東6場跨年晚會　元旦墾丁龍磐..

阿里山公路旁釣蝦園區　親子共遊..

苗栗巨型章魚溜滑梯太夯　草皮已..

2019宜蘭熊讚跨年晚會　蘭城..

夢時代跨年攻略看這邊　周湯豪壓..

台中市元旦送3千份「國旗運動毛..

更多熱門

相關新聞

謝金燕熱舞嗨翻！她殺豬式狂叫讓網崩潰

全民「姐姐」謝金燕在跨年夜擔任「2019就愛桃園擁抱美好跨年晚會」開場，一上台就瞬間讓粉絲嗨到最高點，但也有許多在家中看電視、網路直播的網友發現，現場收音全被一名女粉絲「失控」的尖叫聲蓋掉，「她的尖叫聲害我轉台了」。

「梁靜茹跑調」跨年遭轟登上熱搜

橫停擋車庫！車主爽跨年：你去停別處

合唱2唱將　徐佳瑩逼出嘶吼唱腔

跨年陰雨天冷遇連假　北捷搭乘人次萎縮

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

萬人淋雨呆看打電競！台北跨年開場冷到爆

尾牙抽中有薪假1年！網揭真相：快離職

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

李光洙認愛李善彬！

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

女房仲太正！已婚男公事談到床上

向朋友討錢碰壁　他剩300元要撐12天

快訊／汐止夫妻爆口角！婦墜35F亡

孫安佐轉型YouTuber「4天破百萬」！最速成就達成

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

網對比蔡瑞雪「原圖vs.開濾鏡」嚇歪

嘉義店員帶星巴克上班「被離職」

MEI MEI懷孕閃嫁大15歲男友！透視深V婚紗照曝光

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面