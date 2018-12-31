高雄瘋跨年／倒數前小麻煩！1少女換氣過度送救護站　走失法鬥大鬧後台

▲調皮走失法鬥犬讓工作人遠大喊吃不消 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

距離跨年倒數不到一個小時的時間，高雄市夢時代跨年演唱會出現狀況，一名少女疑似換氣過度，被人送進了救護站以外，另外還有一隻走失的法鬥犬也被帶進了服務區，不過這隻法鬥犬真的很調皮，力氣很大，一直牽著工作人員跑，讓工作人員直呼真的是跨年倒數前最困難的任務。

大約是在晚間接近11點的時候，工作人員牽了一隻法鬥犬進到了服務區，一開始大家還以為是等等要上台倒數的特別嘉賓，但是隨後才知道原來這是一隻走失的法鬥犬，工作人員先幫忙照顧牠，但不知道這隻法鬥犬是不是也被現場即將倒數氣氛感染，表現特別活潑。

▲一名少女被扶進了救護站。（圖／記者洪正達攝）

工作人員先牽著牠，但是牠到處亂竄，而且力氣相當大，把負責牽著的工作人員幾乎是拖著走，最後乾脆將這隻法鬥犬抱起來，但是牠還是很不安分，讓工作人員開口跟牠說：「別動啦！你很重」，隨後只好又把牠放了下來，讓牠到處跑。

另外在夢時代現場，也發生一名少女被送進了救護站，不知道是不是前一天就來搶位等待過勞、還是現場氣氛太high，造成她換氣過度的情況，不過狀況還好，被留在救護站躺著休息。