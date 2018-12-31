台南跨年三部曲首　黃偉哲與民眾北門井仔腳賞夕陽

台南市跨年三部曲之首部曲「北門井仔腳賞夕陽」，吸引眾多民眾到場參與，觀看並送走2018年最後1天的美麗夕陽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府與雲嘉南濱海國家風景區管理處、西拉雅國家風景區管理處共同創辦跨年三部曲之首部曲「北門井仔腳賞夕陽」，12月31日傍晚登場，台南市長黃偉哲親自與民眾一起共賞。

黃偉哲說與井仔腳是台灣本土最西邊的一塊陸地，所以夕陽最晚落下，另外，井仔腳鹽田今年是兩百週年，所以很榮幸，不僅是生日快樂，也是 2018年的再見，所以特別有意義。

黃偉哲說晚上有台南心時代跨年晚會、元旦清晨有二寮迎曙光，他一邊致詞一邊看太陽快落下，他也藉這個機會與大家來井仔腳送夕陽活動，送走 2018年，晚上一起參與跨年的活動。

黃偉哲說雖然每年例行性都會來，但是重點是，我們覺得其實每年來，看了愈來愈多新的臉孔，新的好朋友，還有老朋友、新朋友越來越多，我們希望把這個地方的觀光帶起來，能夠跟雲嘉南風景區管理處合作，能夠越來越多人一起發展觀光，那也帶起不管是國旅或是國際觀光客，都能來這邊，他覺得相當有意義。但除了今天以外，全年364天都希望創造很多新興的觀光玩點跟觀光的梗。

黃偉哲說市府將來陸續跟雲管處一起努力，把這個北門的觀光配合南鯤鯓代天府，配合這個水晶教堂，一起來連成一氣，來把整個觀光帶起來。但最重要的是，這是一年一年慢慢經營出來的，接下來，台南市政府一定會把這個活動辦得更好。