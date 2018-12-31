六都108年度統籌款出爐　韓國瑜較去年多爭取到17.48億

▲錢。（示意圖／記者周宸亘攝）

政治中心／綜合報導

上周新上任的六都直轄市長，赴行政院向中央要求增加地方統籌分配款項。其中，台北市分配到的金額最多，比107年多了20.2億元，高雄市則比去年多了17.48億，台南市分配款項墊底，只比去年多了9.47億元。

雖然高雄市所領到的額度比去年多了17.48億元，不過高雄市財政局表示，還是希望中央能再增加，因為高市還要還過去龐大負債，雖然高市會積極招商引資、盤點資源、開源節流等，以籌措財源，但同時也希望能增取更多中央的統籌分配款和其他補助，以健全財政。

日前，韓國瑜向中央喊話，要求繼續維持前瞻計畫當中，預定要給高雄市的763億元經費蓋高捷黃線，「一定要落實」，其餘款項由高雄市自行籌措。

▲▼韓國瑜北上赴行政院會。（圖／記者屠惠剛攝）

台北市107年統籌分配款居六都之冠，被分配到437.56億，較去年多了20.2億，北市府發言人劉奕霆表示，非常感謝中央，也讓市政推動更加順利。

另外，新北市長侯友宜上周在院會中向中央喊話，希望多給予新北市資源、預算，他強調，新北市為六都人口最高，預算卻是最低，也希望中央「實際支持」三環六線的預算。

▲柯文哲赴行政院會。（圖／記者屠惠剛攝）

而統籌分配款項出爐，新北市被分配到330.71億元的款項，較去年多了20.31億元，桃園市被分配到208.23億元，較去年多11.11億元，台中市被分配到274.76億元，較去年多16.52億元，六都中分配款項墊底的台南市被分配到204.93億元，比去年多了9.47億。

財政部官員表示，統籌分配稅款是按固定原則分配，除非修法、修改公式，否則財政部難以回應百里侯請求。中央統籌分配款分配公式中，營利事業營業額占50%、人口數占20%、土地面積占20%以及財政能力占10%。侯友宜所強調的新北市人口最多，算下來人均統籌款過低，的確如此，因為公式中人口因素只占兩成。

官員指出，六都市長上任首要目標對準財政部管的統籌款，是找錯了對象，應該爭取補助款才對，補助款由主計總處主管，包括計畫型補助款、一般性補助款和專案補助款。

▲黃偉哲出席院會後記者會。（圖／行政院提供）